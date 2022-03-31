台南土城聖母廟高空煙火秀、犁蜂炮 交通管制報你知

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟4月3日晚間，舉辦2022高空煙火及炸蜂炮施放煙火秀，預計將吸引大批觀賞人潮，台南市警三分局總動員，晚間6時起陸續周邊各路口實施管制，6時30分開始全面管制轎車進入土城聖母廟廣場，呼籲民眾注意行車動線，配合警方管制疏導措施。

市警三分局指出，因適逢清明節連續假期，預計前往土城聖母廟參拜及觀賞活動民眾可能超過10萬人，活動期間聖母廟前安中路由城西街至城安路段，以及城安路由城北路至青砂街路段，將畫設為行人徒步區，管制汽、機車進入。

屆時，周邊安明路、台江大道、安中路及公學路等路段易有壅塞情形，建議民眾入場時，安明路段車輛請由台江大道或公學路進入聖母廟第1、2停車場，另安明路4段1275巷、城北路736巷、234巷及138巷等管制轎車只出不進。

安明路段、台江大道六段、城北路段、青砂街路段、城南路段、安清路段及安中路段，可緊靠路邊停車，惟路口10公尺內禁止停車，警方將派員加強巡邏，民眾請勿違規，違規者將予以拖吊。

警方指出，行駛安明路(台17線)無需進入聖母廟的民眾，建議改道行駛，避免受困於車陣中，替代道路如下：

(一)南下車輛：安明路四段(國姓橋南側)→左轉台江大道五段→右轉北汕尾三路→左轉安明路三段→直行續往觀海橋方向行駛。 (二)北上車輛：安明路三段→右轉北汕尾三路→左轉台江大道五段→右轉安明路四段→直行上國姓橋(續往七股方向行駛)。 (三)安中路4段十號橋施工處，淵西路至施工處所已加強夜間標示提醒駕駛人處所施工中，且車輛行進大轉彎，減速慢行。 (四)台江大道與海佃路至育英街口處道路施工，由原雙線道，現調撥改單線通車，請工務局協調施工單位加強夜間標示提醒駕駛人處所施工中，且車輛單線行進，減速慢行。 (五)上述2條道路施工，分局除加強員警沿線交通疏導及整理，並請交通局加強宣導該2處道路施工，請汽機車駕駛人行駛該路段減速慢行，以維行車安全。