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看見台灣手語的聲音 台南薦送教師培訓要遍地開花

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市因應台灣手語為部定課程，培訓教師取得手語教師資格。記者鄭惠仁／翻攝
台南市因應台灣手語為部定課程，培訓教師取得手語教師資格。記者鄭惠仁／翻攝

因應國家語言發展法列「台灣手語」為國家語言，今年8月起手語和本土語都列為部定課程，南市教育局今天表示，目前已有100多名教師及手語專長人才參加培訓認證，成立手語師資國教署證書班及回流研習，以利全市教師取得證書。

台南女中下學年要開閩南語班，教務主任胡瑞原表示，除了部分老師已取得閩南語任教資格外，下月要招考代理教師，也特別開了閩南語老師缺1人，以因應需要。台南二中秘書涂益郎說，目前有送老師參加手語、閩南語、客語學分班，另7月招考代理教師也會開閩南語老師的缺，目前較困擾的是若學生選原住民語，因校內沒有師資，就必須尋求外援。

台南市長黃偉哲表示，南市超前部署，去年11月即邀集專家代表研商，盤整全市通過手語丙級證照人數，期能協助學校在111學年度能順利開課，目前已薦派55名現職正式教師，參與教育部台灣手語第一期培訓認證；另積極鼓勵具備手語專長人士，參與教學支援工作人員培訓認證，預計6月完成第一批手語教師及教學支援人員培訓認證，人數超過1百人；未來持續與聲暉協進會等單位合作，成立手語師資國教署證書班及回流研習，以利教師取得證書，讓台灣手語課程遍地開花。

教育局長鄭新輝說，南市本土語選課各校每年5月31日前，辦理次一學年度選習本土語言類別調查，國小就閩、客或原民語3選1修習，國中依學生意願自由選習，高中必修2學分。此外依照國家語言發展法，今年8月起各教育階段一年級，增加馬祖地區的閩東語及台灣手語選修選項。

手語 國家語言 閩南語

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