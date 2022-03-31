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雲林蒜頭遇雨災損土庫、東勢最嚴重 盼中央救助

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林蒜頭正逢採收期，但受間歇大雨影響，部分蒜頭泡水腐壞或因吸水造成散瓣。圖／雲林縣政府提供
雲林蒜頭正逢採收期，但受間歇大雨影響，部分蒜頭泡水腐壞或因吸水造成散瓣。圖／雲林縣政府提供

雲林縣蒜頭產量占全國9成，種植面積5628公頃，但採收期遇到間歇性大雨影響，部分泡水腐壞或因吸水造成散瓣，縣府昨接獲農民陳情，陸續到東勢、土庫等8鄉鎮現勘，立委蘇治芬也偕農委會到四湖等地勘災，初估災損面積達700公頃，損害比例3成，雙方都建議農委會盡快啟動救助，保障蒜農權益。

縣府初步統計，目前產地採收僅4到5成，如果繼續下雨，災損可能持續增加，昨已和農糧署中區分署雲林辧事處、台南區農業改良場人員等，會勘東勢、四湖、土庫、虎尾、元長、褒忠、水林及台西等8鄉鎮災損，東勢、土庫已達現金救助標準。

蘇治芬昨與營建署會勘完後，也馬不停蹄到四湖的蒜田勘災，並邀集農委會主委陳吉仲本周末到雲林勘災，她也呼籲趕快啓動災損救助，且提議儘早將蒜頭納入農業保險，讓蒜農多一層保障。

縣府農業處代理處長蔡耿宇表示，土庫、東勢2鄉鎮因土壤較黏、排水不易，造成蒜球受損，初估無收穫面積約5％，部分蒜田受損面積已達20％，災情嚴重，已達天然災害救助門檻；今天下午3時縣長張麗善再到元長鄉勘災，持續掌握災損情形。

蔡耿宇說，縣府昨已函請農委會，建議土庫、東勢補助每公頃3萬6000元，另其他鄉鎮有出現災損情形的農民，應速向當地公所通報，現勘人員彙整轄內災損，會邀集改良場所及農糧署組成勘災小組，到場確認災情。

災損 農委會 雲林

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