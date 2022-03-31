嘉市廣植誘蝶植物 打造淨零碳排城市

嘉義市政府和嘉義林管處、林業試驗所、中油等單位在埤子頭植物園種植舉辦植樹活動，市長黃敏惠帶領國中小校長和小朋友們一起種下過山香、烏心石、高士佛澤蘭、風箱樹等百餘棵誘蝶的食草及蜜源植物，期待透過串聯全市各國中小學在校園廣植，打造蝴蝶及毛毛蟲的幸福棲地，吸引蝴蝶飛入校園營造豐富的生態景緻。

市長黃敏惠表示，人為活動使環境受到溫室效應影響，而產業在落實零碳排更是一大挑戰，惟有透過各種減碳的工作，把人為活動產生的碳排放相互抵消，實現「淨零碳排」的目標。以植樹行動超前佈署，同時透過植樹給大家更正確的環境保育觀念與知識。

黃敏惠表示，教育學童實踐「植樹護樹」的觀念，配合「一校一特色、一生一專長、一年一千棵樹」政策，近年在校園新植約1千棵，幫後代子孫存下一筆最實在的資產。活動特別選擇在舊有「嘉義八景-橡苑聽鶯」之稱的埤子頭植物園，園區內有豐富的動植物生態宛如「嘉義市植物博物館」。建造蝴蝶及毛毛蟲的幸福棲地，作為環境教育美麗動人的自然教室，讓蝴蝶飛入公園，也飛入校園，共同打造蝴蝶紛飛的幸福城市。