嘉市鐵高車站工程動土 黃敏惠重提兌現零負擔承諾

嘉義市區鐵路高架化計畫中「C612標嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮」今天上午在嘉義火車站前站東側廣場舉辦，嘉義市長黃敏惠、交通部政務次長胡湘麟、立委王美惠等人出席與會，嘉義市鐵高工程正式展開。欣喜迎接動土典禮之際，市長黃敏惠在台上拿出剪報向中央喊話希望兌現當年陳水扁前總統開給嘉義市民鐡路高架化零負擔的支票。

市長黃敏惠表示，鐵路高架化絕對不僅限於把鐵路抬高，更重要的是透過都市更新去縫合城市，車站核心區與高架鐵路沿線地區將是未來空間再發展的重點區域，市府推動新三鐵共構—嘉義大車站計畫，與鐵道局及臺鐵局攜手合作，將運務、機務及維修等臺鐵單位移到水上空閒出來的10多公頃車站區，開發為嘉義市的新地標，透過縫合城市提升公共運輸服務品質，滿足市民的需求，並整合各種交通資源，為嘉義市未來長遠發展奠定基礎。

黃敏惠拿出剪報再度要求中央兌現2003年陳水扁前總統向嘉義市民宣示中央全額補助的承諾；她表示，嘉義市鐡路高架化嘉義市零負擔，這是中央對嘉義市民的承諾，希望中央能夠兌現承諾。

黃敏惠說，不想因為這件事而影響公共工程，但一有機會還是會提出來希望中央兌現承諾；「嘉義人有情有義借錢免寫字」，市府應付的配合款項一毛錢也沒有欠，去年底已付7.695億元，今年6月底預計再付4.14億元，總計11.835億元。

交通部鐵道局中部工程處長江富志表示，工程範圍包含嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線平面車站等3座車站工程其中嘉義車站將改建為2島式1岸壁式月台共5股道之高架車站，並保留及再利用嘉義舊站、森鐵月台、舊軌道、鐵道倉庫等設施，成為新舊共存之都市門戶特色，未來嘉義高架車站完工營運後將成為中南部地區主要的交通樞紐。

當中嘉義新車站站體地上4層及地下2層停車空間，1樓售票及開放空間、2樓站務空間、3樓穿堂層與付費區及4樓月台，並預計有汽車269位及機車608位停車席。