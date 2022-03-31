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紫斑蝶每分鐘逾1000隻飛越林內 國3讓路外車道封閉

中央社 / 雲林縣31日電

台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午11時許觀察到大量紫斑蝶飛越國道3號林內段，在11時20分出現每分鐘約1090隻，創今年新高，國3北上251至253公里外側車道緊急封閉讓路。

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年4至5月都有大量紫斑蝶北返繁殖，今年氣候暖冬先遣部隊在3月中旬已抵達雲林縣，但日前氣候不佳，紫斑蝶數量稀少，今天天氣好轉，林內鄉再現蝶影。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥接受中央社記者電訪時說，觀測人員今天11時20分觀測到每分鐘1090隻紫斑蝶，比13日每分鐘294隻、15日每分鐘687隻都來得多，今天的數量為今年觀測到的最多量。

紫斑蝶數量突然暴增，國道3號251公里至253公里段緊急封閉，並架設長約1.1公里、高約4公尺的護蝶網「讓道」。

由於中央氣象局預測4月2日另一波水氣移入，中部以北有陣雨；台灣紫斑蝶生態保育協會預估，清明節後仍可看到紫斑蝶翩翩飛舞。

雲林縣林內鄉公所於本週六、日在國道3號觸口高速公路涵洞旁舉辦林內紫斑蝶季，民眾參加活動之餘，也可到蜜源植物區賞蝶、拍照，或觀看工作人員標放蝴蝶，但不要用捕蟲網或伸手去抓。

紫斑蝶 國道 生態保育

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