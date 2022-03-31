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民進黨唐碧娥不選台南市議員 民主可貴處在適時交棒

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市中西、北區市議員唐碧娥（中）不選市議員，交棒林建南。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市中西、北區市議員唐碧娥（中）不選市議員，交棒林建南。記者鄭惠仁／攝影

民進黨台南市中西、北區市議員唐碧娥下屆選舉未尋求連任，今天交棒給屬湧言會的參選人林建南，唐碧娥稱許連建南從公投到催生湯德章大道，是最適合民代的人選，她說，民主可貴處不在捨我其誰，而是適時交棒。林建南強調會盡全力拼鬥，延續此政治香火。

也曾擔任國國代、立委的唐碧娥說，最近她做出不參選市議員的決定，是她政治生涯最大的轉折，因個人因素、生涯規畫，才做此決定。她說，力挺林建南是她長期觀察與深思熟慮的結果，從去年12月的4大公投案，目睹林建南連續40天，在各街頭，各市場宣講，那種認真的表現，是最適合當民代的人選。

唐碧娥說，2月27日林建南帶領湧言會成員，強力呼籲市府將中正路東小段易名為湯德章大道，隔沒多久，在市長黃偉哲的承諾下，正式催生了湯德章大道。她稱許林建南的公共政策論述能力及對轉型正義的追求，相較於現任議員已毫不遜色。她強調，民主可貴之處，不在於捨我其誰，而是適當時後交棒。她強調，林建南是認真且具服務熱忱的青壯一代，會和她的幹部、班底、支持者全力協助，為民進黨守中西、北區第4席。

林建南表示，深知所接下的是民主前輩交下的厚實一棒，這是民主的遞嬗，更是服務精神的延續。他會全力以赴，爭取勝選，為民進黨守下中西、北區第4席，並讓民進黨在台南的議員席次過半。

民進黨台南市中西、北區市議員唐碧娥（中）不選市議員，交棒林建南（右一），林與妻子送花致敬。記者鄭惠仁／攝影
民進黨台南市中西、北區市議員唐碧娥（中）不選市議員，交棒林建南（右一），林與妻子送花致敬。記者鄭惠仁／攝影

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