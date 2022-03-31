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跨境電商拚外銷 嘉縣優鮮農漁畜產品直送星港澳消費者

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場，上午在縣府舉行前進海外宣傳活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場，上午在縣府舉行前進海外宣傳活動。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場，上午在縣府舉行前進海外宣傳活動。

縣長翁章梁與訂購優鮮番茄的1名香港女消費者，透過遠端連線分享跨境購買方便性，示範預購下單送給幸運跨境消費者，與來賓一起打包嘉義優鮮商品啟動航班送出海外，慶祝拓展海外市場。

「嘉義優鮮」是嘉縣農漁畜產品共同品牌，縣府與農民合作開創多元通路，首波輔導上架20家業者，精選玉女小番茄、鳳梨、極光哈密瓜、虱目魚、鰻魚、鱸魚、咖啡、鵪鶉皮蛋、山葵醬、百香果吸凍、黑木耳飲、鵝油、麻油、苦茶油、XO醬及海鹽等，主打海外華人小家庭市場，海外消費者透過網路直接下單、零售交易，擺脫傳統整櫃出貨限制，彈性B2C跨境物流更便利。

台灣好農董事長江衍宏、農委會國際處簡任技正袁華興、議員林秀琴、陳文忠、姜梅紅、許有彊及農民代表到場見證；小番茄農王大權說，原本沒想到可以外銷，感謝縣府與台灣好農配合，讓小番茄在海外打響名號，跟國外產品競爭是好事。

翁章梁說，嘉義以小農為主，生產的農漁畜產品優良，適合電商平台，直接讓消費者訂購，下單只要等3-5天就可以收到。江衍宏說，台灣好農國際館共行銷海外7個國家，協助農委會推廣冷凍鳳梨釋迦，參加東京食品展得到日本很多大商社、通路及夥伴認同；「台灣好農國際館X嘉義優鮮品牌館」網址https://www.wonderfulfood.com/Store/MTI%3D。

嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場，上午在縣府舉行前進海外宣傳活動，展示上架產品。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場，上午在縣府舉行前進海外宣傳活動，展示上架產品。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場，上午在縣府舉行前進海外宣傳活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場，上午在縣府舉行前進海外宣傳活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(右)與訂購優鮮番茄的1名香港女消費者，透過遠端連線分享跨境購買方便性。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(右)與訂購優鮮番茄的1名香港女消費者，透過遠端連線分享跨境購買方便性。記者魯永明／攝影

嘉義 鳳梨釋迦 電商

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