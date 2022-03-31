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黃偉哲邀看蘭展打疫苗！不限台南市民不用預約還送蘭花

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲在臉書卯勁邀民眾看蘭展打疫苗。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書卯勁邀民眾看蘭展打疫苗。圖／取自黃偉哲臉書

國內疫情多點爆，面對清明連假，各地政府嚴陣以待，台南市長黃偉哲今天在臉書貼文「看蘭展也能打疫苗！你沒看錯，就是這麼幸福」，希望提高疫苗接種率。

黃偉哲表示，只要3月29日至4月1日在台南市104個接種點施打疫苗，就送你一張「2022台灣國際蘭展」門票，4月2日至4月5日在蘭展展區內的接種點施打疫苗，則送一個蘭花小盆栽。不限台南市民，只要來看蘭展，外縣市的朋友也能隨打，不用預約、不限縣市戶籍！

黃偉哲請各地民眾帶著健保卡、黃卡出發後壁，清明連假來欣賞療癒的蘭花風采，邊打疫苗提升保護力！

民眾關心可以打什麼疫苗，黃偉哲說，依照指揮中心近日之說明，目前台南已無BNT疫苗，若指揮中心有配送，衛生局會在台南打疫苗系統上開設接種場次，並對外公告。目前以莫德納、高端、AZ為主，如果想查詢相關場次也可以到台南打疫苗系統查詢： https://health-reservation.tainan.gov.tw

台南市長黃偉哲在臉書卯勁邀民眾看蘭展打疫苗。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書卯勁邀民眾看蘭展打疫苗。圖／取自黃偉哲臉書
黃偉哲分享烏克蘭國旗色的蝴蝶蘭，象徵台灣對烏克蘭人民追求和平的祝福。圖／台灣蘭花產銷發展協會提供
黃偉哲分享烏克蘭國旗色的蝴蝶蘭，象徵台灣對烏克蘭人民追求和平的祝福。圖／台灣蘭花產銷發展協會提供
台南市長黃偉哲在臉書卯勁邀民眾看蘭展打疫苗。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書卯勁邀民眾看蘭展打疫苗。圖／取自黃偉哲臉書

疫苗 台南 黃偉哲

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