台南綠電逾13座曾文發電量 今年綠屋頂補助再編2500萬

推動低碳城市是台南施政的重要目標，為鼓勵中小企業與民眾加入設置太陽光電綠屋頂行列，台南市府今年度再度編列2500萬元預算補助獎勵，無論民宅透天厝、社區、廠房等屋頂型太陽光電皆可申請，即日起至11月30日期間，取得能源局或台南市經濟發展局同意備案或設備登記之太陽光電系統所有權人，符合申請條件者，可檢具當年度相關文件提出申請，每案最高補助50萬元。

台南市府表示，透過五大屋頂型項目結合獎勵補助，台南市設置太陽光電成果亮眼，截至2022年1月31日止，太陽光電同意備案共9631件，備案容量達2.78GW，預估年發電量約36億度，逾13座曾文水力發電廠年發電量，可供近102.8萬戶年家庭用電，年減碳量約183.3萬噸，相當5634座台南公園減碳量，吸引投資金額將近1951億元。

經發局長陳凱凌，透過補助機制降低民眾設置太陽光電成本，能有效提高民眾及企業參與建置太陽光電的意願。另外，為鼓勵民眾及企業設置太陽光電時搭配「儲能系統」，台南市政府加碼補助每KW5000元，以提升自家電力於停電時能即時啟動儲能系統之電力供應設備負載。

台南市經發局指出，屋頂閒置空間設置太陽光電，不僅可達到室內降溫，舒適生活環境，還可減少風扇、冷氣電費開支，太陽光電自用省電費、回售再賺綠金，好處相當多。從2011年推廣以來，每年申請案平均200至300件，近年來更搶手，因此編列金額提高但每案補助金額下降，希望讓更多民眾使用到補助，但通常年中就會額滿，有興趣儘速辦。

經發局說，因很多住家都有加蓋屋頂，政府開放只要向工務局申請違建諮詢證明結構安全無虞就可以申請，通常委託營運商就會一併處理。有興趣民眾可找幾家營運商進行評估；在台南綠能屋頂網站可以查到各區營運商，據營運商代表表示，民眾接洽後就會前往評估屋頂的坪數大小，有無運轉效應等，近來民眾設置的意願明顯提高。

經發局表示補助申請時間到今年年11月30日止，有關補助標準條件與申請方式以「台南市政府經濟發展局111年度補助設置太陽光電系統實施計畫」公告內容為準，詳情可至台南陽光電城資訊網，或撥打洽經濟發展局能源科專線06-6351458查詢。