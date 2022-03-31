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14天教召訓練扎實 台德混血兵願為台灣上戰場

中央社 / 台南31日電

陸軍第八軍團砲兵營19日起在台南進行新制14天教育召集訓練，今天展示10 5榴砲聯合射擊操作訓練，召員中的台德混血二兵劉柏毅說，這次教召受獲很多，將來也願意為台灣上戰場。

陸軍第八軍團步兵第203旅砲兵營於3月19日至4月1日在台南市仁德區進行新制14天教育召集訓練，結合戰術位置執行訓練，全面驗證後備部隊召訓能量、訓練整備、裝備囤儲等要項，今天邁入第13天，執行第四階段「營戰備任務訓練課程」，並開放媒體拍攝部分訓練情形。

演訓中由召員於戰術位置進行105榴砲聯合射擊操作訓練，實施訓練彈48發射擊，貼近戰場景況訓練，召員們順利、熟練完成各項演練。

砲兵營砲一連上尉連長江尹貞接受媒體聯訪表示，此次新制教召與以往7天課程不同，採「就地動員、就地訓練」方式，除了操課整備外，對召員的食、衣、住、行須有更完善規劃，才能使教召任務順利完成，召員們在過程中表現都很優秀，召訓回來的幹部也都能發揮職責。

民國109年退伍的召員吳啟銘表示，他是志願役軍官退伍，此次教召擔任觀通組長，以往在部隊的回憶一一湧上心頭，教召剛開始時，對編制武器操作不太熟悉，但經過扎實訓練後，大家都可駕輕就熟，對守護國家安全具有充足信心。

擁有德國血統的召員劉柏毅表示，他在109年於203旅砲兵營完成4個月軍事訓練役，此次是首次接受教召，這幾天的訓練相當扎實，感覺比當初4個月軍事訓練還要「硬」，除了把服役時的專長再複習一遍，也學到了很多以前沒有學到的東西。

劉柏毅表示，雖然自己是台德混血，但從小到大都生活在台灣，有責任和義務守護這塊土地，對接受軍事訓練感到榮耀，如果有需要，也願意為國家上戰場。

教召 台南 陸軍

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