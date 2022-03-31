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布袋濕地黑面琵鷺北返換繁殖羽如金毛獅王 鳥友驚豔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供
嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供

春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區、布袋鎮廢鹽田濕地，候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的成群黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」，讓人驚豔。

蘇家弘觀察200多隻黑琵，在廢鹽田覓食、站在土堤岸上，空中飛翔黑面琵鷺換繁殖羽，準備北返繁殖下一代，覓食，洗澎澎，展翅，休息，嬉戲，互相理毛等動作，洗澡或理毛形成的龐客頭，迷人逗趣。

蘇家弘說，冬候鳥換繁殖羽如同換穿美麗新裝，鳥兒換羽為吸引異性，繁殖下一代，通常公鳥繁殖羽較豔麗，羽毛定期更換稱換羽，這是鳥類重要生物學現象，換羽讓羽毛保持完好，並能應對羽毛損傷，鳥類從破殼到性成熟要經多次換羽，然後每年一般要換羽2次。

沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治，傷重黑琵不治，8隻檢驗全部死於肉毒桿菌

這幾年冬候鳥抵台，陸續傳出黑琵中毒死亡不幸，肉毒桿菌在一般土壤為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛魚類大量增殖並釋出毒素，黑琵往往誤食毒魚，保育人員加強巡查，撿拾死魚，減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌毒素的機會。

嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供
嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供
嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供
嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供
嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供
嘉義縣冬候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在布袋鹽田濕地第七區，發現換繁殖羽的黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」。圖／蘇家弘提供

鰲鼓濕地 肉毒桿菌 黑面琵鷺

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