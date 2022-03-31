台商回流中埔、水上產業園區環評初審過關 下半年開發

台商回流用地中南部五大方案：嘉義縣中埔鄉公館、水上鄉南靖等兩處產業園區，日前環評初審過關，5月送環評大會通過後，工業局預計下半年開發，2處產業園區預計開發合計167.4公頃，創造4609名就業人口，以及每年212億元產值。

環保署日前陸續召開中埔、水上產業園區設置計畫環境影響說明書，專案小組第3次初審會議。行政院2020年5月核定配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案，評估2年內完成5處園區，包括中埔、水上產業園區，開發期程因環評作業延遲。

縣府經發處說，中埔、水上園區由工業局主導開發，環評初審通過，5月送環評大會通過，下半年開發，中埔園區定位大埔美產業園區的衛星園區，以新農業為基礎，引進產業包含汽車及其零組件製造業。水上園區定位馬稠後產業園區的衛星園區，以文化創意產業為基礎，引進產業包含藥品及醫用化學製品、電腦、電子產品及光學製品製造業等。

環評委員關心廢棄物處理，工業局說，鹿草焚化爐每天有處理餘裕量，滿足中埔、水上園區廠商需求；針對廢水處理，中埔園區北以八掌溪河川區域為界，開發單位承諾會加強水質監測；嘉縣環保局除園區監測點外，也有自設監測點，未來水上、中埔園區汙染問題都會與工業局磋商處理。