台南排水應急工程汛期前發包 確保2萬居民安全

中央前瞻計畫核定台南市地方排水應急工程新台幣逾1億5000萬元，台南市政府預定今年汛期前發包，完工後可望改善淹水面積300公頃，確保2萬名居民安全。

台南市政府今天發布新聞稿指出，中央已核定「前瞻基礎建設計畫－水與安全－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－111年度應急工程」經費1億5384萬6000元，其中中央補助款1億2000萬元，台南市配合款3384萬6000元，預定辦理5案抽水設施、1案排水改善及1案橋梁改建。

水利局表示，目前麻豆區小埤頭聚落已完成聚落外圍排水加高及閘門設置，後續將增設應急抽水站，加速內水排除速率，改善淹水面積55公頃；苓仔林聚落增設應急抽水站後，改善淹水面積20公頃。

新市區大洲抽水站機組設備更新應急改善工程，預定更新抽水機、抽水用發電機、電力系統及其他更新改善工程，以保護新市區社內里村落，保護集水區面積35公頃。

後鎮排水上游護岸應急改善工程將施作懸臂式護岸，擴寬河道，保護邊坡農田及住家，增加通洪能力；安定區下洲子抽水站將增加2部擴充機組，提升抽排量，進水口增設撈汙機，提升豪雨期間進水效益，避免堵塞影響抽水；北門區三寮灣部落規劃新建應急抽水站，增加保護人口約800人，改善淹水面積約30公頃。

貫串安定區及安南區的六塊寮排水，因地勢低窪造成內水排放不易、部分通水斷面不足及橋梁阻水，市府已爭取中央核定13億4500萬元全面整治六塊寮排水，並規劃六塊寮排水總安橋引道應急改善工程，將施作總安橋東側引道銜接工程，改善六塊寮排水瓶頸，預定改善淹水面積約120公頃。