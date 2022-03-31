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嘉縣牛稠埔公墓聯外道施工 清明節祭祖小心慢行

中央社 / 嘉義縣31日電

嘉義縣牛稠埔公墓聯外道嘉138線，進行拓寬尚未完工，因連日大雨造成尚未施作柏油的路面泥濘，縣府已請包商舖設級配，呼籲清明連假掃墓民眾減速慢行注意安全。

嘉138線是往嘉義市納骨塔、火葬場、牛稠埔公墓、慈雲寶塔、嘉雲寶塔的主要聯外通道，每年清明時節大量掃幕人潮，都因原有路面狹小而塞車，嘉縣府因而進行拓寬。

嘉義縣建設處道路工程科長何宜忠今天接受中央社記者訪問表示，嘉138線拓寬工程預計5月底才會完工，配合清明連假暫停施工，但近日大雨造成施工路面泥濘，已請包商先舖設級配維持通行，並隨時處理車輛輾壓產生的坑洞，呼籲來此掃墓民眾減速慢行注意安全。

何宜忠表示，嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程去年中動工，道路原寬8公尺要拓寬至15公尺，總長度923公尺，工程費將近新台幣8千萬，完工後可減輕清明掃墓交通壅塞問題。

嘉義縣警局水上分局指出，清明連假4月2日至5日在牛稠埔公埔進行交通疏導，到嘉雲寶塔及火葬場方向車輛，由縣道165線轉嘉138線進入，到慈雲寶塔車輛，由縣道165線直行至義和保養廠路口轉嘉136線進入；進入的車輛均由嘉136線駛離。

水上分局呼籲請掃墓民眾，配合警方疏導、管制措施，可節省用路時間，確保行車安全及交通順暢。

嘉義 連假 火葬

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