本土疫情升溫迎接大甲媽祖 小鎮醫師：防疫超前部署

大甲媽祖遶境4月8日晚上起駕，將抵達嘉義縣新港鄉奉天宮舉行祝壽大典，因本土疫情升溫，中央疫情指揮中心緊急通知，要求遶境、隨香民眾須打滿第3劑疫苗，廟方需發給識別證。發起社區防疫的新港小鎮醫師陳錦煌，疾呼防疫超前部署。

陳錦煌臉書說，迎接大甲媽布條掛出了，面對即將到來的大甲媽祖遶境新港社區如何作好防疫？Omicron及其變種，似乎較少經由附著物體表面（fomites)傳染，大都在口沫橫飛時，一個人傳染給別人，因此幾個防疫重點不能忘記。

個人防疫：避免「三密」：密切接觸、密閉空間，密集人群（日本經驗）。打好、打滿三劑疫苗；若是高風險族群：老人、多重慢性疾病、免疫有問題、肥胖、癌症、建議參加線上遶境之旅，保護自己、保護別人。

家庭防疫：家庭有接待香客，注意衛生清潔，盥洗用具分開，浴室特別注意分區使用及清理。社區防疫：針對感染熱點，儘早規畫動線，實名制落實、廟口敬拜儀式簡化，祭祖大典儘可能移到線上，實體部份要求社交距離保持。

供餐點：餐盒取代分菜；載口罩、洗手、量體溫、落實實聯制；不在供餐點聚集食用。學校環境隨時清理、消毒、特別注意? 所、上課桌椅、教室內睡覺注意通風、4）加強攤販管理、口罩、量體溫、洗手、消毒、安全距離、樣樣不能免。「超前部署、媽祖保佑大家！」

Omicron傳染力強，嘉義喜宴傳播鏈造成16人染疫，危機雖解除，但各地紛傳疫情，讓人憂心，新港鄉文教基金會創辦人陳錦煌說，為讓國人可以儘速和新冠肺炎共存，社區健康生活共同體的建立是現階段最重要工作。