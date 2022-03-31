採樣逾3000皆陰性 南市動保處籲禽場落實禽流感防疫

台南市動物防疫保護處強化禽流感防疫措施，主動監測轄內雞場及水禽場，自去年10月迄今採樣3240件，檢驗結果皆陰性，動保處提醒農，養禽業者仍須做好落實防疫，切勿鬆懈。

動保處說，透過增加禽流感熱區消毒頻度，確實降低環境中可能病毒量。而近日天氣變化大，加上鄰近其他縣市仍有禽流感疫情仍要提高警覺。

農業局長李建裕指出，為篩檢出潛藏禽流感病毒，動保處啟動禽流感強化措施，自去10月1日起至本月底，完成轄內土雞、蛋雞、種雞、白肉雞、火雞、鵪鶉、鴨場及鵝場共採樣3240件樣本，禽流感檢驗結果皆為陰性。動保處會加強禽場周邊及公共區域消毒，輔導禽場持續落實各項防護措施，嚴格執行人車管制及消毒。

動保處指出，鄰近日本、韓國均有禽流感疫情發生，而台灣為候鳥遷徙度冬地，病毒入侵風險極高。今年迄今全台共發生18例禽流感案例，環境中仍可能有病毒存在，提醒業者飼養過程中留意帆布施放時機、確實做好環境消毒及禽隻免疫注射，養禽業者應每日檢視自家禽隻健康狀況，若有異常應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。