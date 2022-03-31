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逾300機車不理會排氣定檢 南市註銷車籍

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
機車逾期未定檢除罰款，還可能被註銷車籍，南市去年有300多輛機車沒定檢遭註銷車籍。記者鄭惠仁／攝影
機車逾期未定檢除罰款，還可能被註銷車籍，南市去年有300多輛機車沒定檢遭註銷車籍。記者鄭惠仁／攝影

機車逾期未定檢除罰款，還可能被註銷車籍，台南市環保局去年就註銷300多輛。雖然今年1月的機車到檢率84.1%，領先全國，但環保局仍提醒，機車出廠滿5年，每年須於行照發照月前後1個月內完成定檢，以免受罰。

環保局表示，註銷未定檢機車車籍過程謹慎，通知到檢未定檢，逾期處500元罰鍰，逾6個月仍未定檢會再寄發通知，仍未改善可罰3000元，再次通知仍未完成，可移送監理機關註銷牌照。

多數沒有定檢都是忘記檢驗時間，環保局表示，若擔心忘記檢驗時間，市民可至「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊通知系統」登記手機號碼及車牌，後續即會在每年應定檢時間收到環保局發送的簡訊通知。

環保局表示，依規定定檢就能減少空汙，老舊機車對空品負面影響不容小覷，經統計，2007年6月前出廠的老舊機車每公里排放汙染物是七期機車的25倍，未落實定檢與保養，排放的汙染物更高。

台南市鼓勵汰換老舊機車，2019年全市有44萬2456輛老舊機車，去年已降為31萬9622輛，減幅27.8%，為6都第一。環保局提醒，車籍遭註銷仍上路，依道路交通管理處罰條例可處3600元以上10800元以下罰鍰並扣繳牌照。南市已發布今年淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛等5項補助方案，其中淘汰二行程機車並換購電動機車的金額最高補助2.7萬元。

台南 手機號碼 電動機車

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