嘉市國中小清明連假防疫情 學生須填活動軌跡記錄表

國內疫情爆發，30日新增本土疫情56例，也有學生染疫，嘉義市政府教育處指出，清明連假決定比照先前寒假，要求國中、小學生，放假期間都須填寫活動軌跡記錄表，並落實相關防疫規定，盼守護校園安全以及學童健康。

市府教育處長林立生說，嘉市教育防疫不能鬆懈，入校量測體溫、隨時戴口罩、拱手不握手勤洗手、清消不間斷、交通車固定座位、用餐維持通風與用餐隔板、嘉e卡加強宣導並與家長保持聯繫。

林立生也說，依教育部與嘉市的規定，校園若出現1例確診，該師生的班級停止到校，2例確診，則該校建議預防性停課10天，同時啟動線上教學，讓學生學習不中斷；教育處已正式函文提醒各校，線上教學須尊重教師專業，彈性採用「同步線上、混成線上、非同步線上」等適性方式。

據了解，市府教育處今年寒假前，對國中小發出「軌跡紀錄表」，教師開學後收回發現，確實有學生去過指揮中心曾公布的確診者足跡地點，有效加強防堵。