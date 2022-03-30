「最台」兒童節活動 台南新市孩童說唱台語詩歌

台南市新市區公立幼兒園社內分班，今天辦理「台語文成果展」，小朋友說唱所學習的台語詩歌，也讓在旁觀看的社區長輩們讚揚不已。

新市幼兒園社內分班60名小朋友，今在老師帶領下，來到社區禮堂，與社區台語班的老人家進行交流，特別安排全台語交流，由台語班的長輩與幼兒園小朋友，一起進行台語唸詩歌，小朋友隨後分組輪流上台，念出台語詩歌、演唱台語短曲，包括十二生相、阿財天頂跋落來、風吹、火金姑、厝鳥仔、鳥鼠仔等等，整個社區的禮堂飄揚小朋友所念的台語詩歌及所唱的台語短曲，加上台下聆聽的老人家不斷的掌聲，場面有趣又熱鬧，也讓幼兒園小朋友，度過難得的兒童節慶祝活動。

從善化消防分隊長退休的社內社區發展協會理事長辜文正說，社區推廣台語文化多年，請來專業的台語老師傳授社區老人台語文化，並輔導大家進行台語的鑑定，為了讓台語文化繼續傳承，幼兒園小朋友，台語都能朗朗上口，不論是念詩歌及唱短曲，都相當流利，鄉親們都非常欣慰。