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水牛進校園 嘉義大林鎮農會推廣食農教育

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供
嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供

嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣111年幸福農村計畫課程，於今天下午到大林三和國小及同濟中學推動食農教育水牛入校園」體驗課程，讓學生與水牛近距離接觸，達到寓教於樂的效果。

此次課程由大林鎮農會四健會規劃學期食農教育課程，讓學生認識在地產業「稻米、蘭花、竹筍、鳳梨」，課程中除了有農業知識分享，也有進入場域實際場域體驗。

今日水稻課程中邀請來自彰化的牛耕文化傳承者高一鑫所飼養的水牛「小拉拉」，在課程中除了與學生分享水牛與農耕文化的關聯，更讓學生實際體驗餵牛吃草、與水牛互動等，也讓學生學習到許多課外新知識。

這次的課程更由飼養退役老牛的「回鄉米」林家良安排，他說，這次能與大林青農合作，將水牛教育課程推動至嘉義中小學，是透過水保局青年回鄉計畫的支持，而接下來也將持續推動食農教育至更多地方」

大林鎮農會指導員林嘉振說，希望藉由此次課程，讓學生與農業更親近，也能實踐食農教育的意義。同濟中學主任許哲瑋說，透過四健會「身心手腦」精神，讓學生學習到課本學不到的知識外，也與新課綱有所搭配，未來會持續推動。

大林在地青年、文刊「大林好」編輯周仕昌說，在多元學習環境下，推廣食農教育至校園型態各不同，大林地區課程學齡層廣，從國小到高中都能參與，不僅實踐多元學習的精神，更讓學子能有不同的教育體驗生活

嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供
嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供
嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供
嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供
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嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供
嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供
嘉義縣大林鎮農會四健會與大林青農結合，推廣到大林各級學校推動食農教育「水牛入校園」體驗課程，讓學生近距離與水牛接觸。圖／周仕昌提供

食農教育 水牛 農會

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