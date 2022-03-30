打通南科西側瓶頸！國8「死亡路口」立體化約6年完工

台南市國道8號與南133線路口，經地方10多年來爭取，國發會今拍案通過22億5500萬元建設經費，市府工務局說，未來該路口將闢建為立體化交流道解決交通瓶頸，預估6年完工。

該路口位於安定區，緊鄰南科園區旁，因設有交通號誌，國8車輛來到該路口車速得驟降，不少人因路況不熟而大小車禍頻傳，還被諷刺為「死亡路口」。許多南科上班族也抱怨，上下班尖峰時段路口回堵動輒10分鐘以上，市議員林志展也多次在市議會質詢、關切。

成大交通管理學系教授魏健宏日前受訪也表示，封閉快速道路車速與一般平面道路本來就不同，加上又有交通號誌，路況更顯複雜，應加快速度改善解決。

台南市政府說，市長黃偉哲2020年7月行政院長蘇貞昌南下視察時，更向當時隨行的交通部高速公路局長趙興華疾呼加快腳步，工務局並提交「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」送交通部審議，很欣慰今由國發會通過。

工務局長蘇金安說，該路口增設高架橋，將增加高架橋長度730公尺，匝道路線全長1480公尺，為高架化交流道，改善當前路口瓶頸，包含用地取得與設計、施工等作業，約6年完成。

科技部南科管理局長蘇振綱說，許多南科上班族常利用國8往來市區安南、北區，這幾年車流量暴增，樂見這起重大建設有突破性進展，未來改善交通會有很大幫助，管理局也會與南市府合作，提供相關協助。