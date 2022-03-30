青梅好滋味在這裡！ 台南外籍生體驗脆梅醃製

家齊高中辦理國教署「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，今天下午邀請南大與成大外籍學生體驗脆梅醃製，並以玻璃瓶裝罐封存，實踐生產、生態、生活永續發展理念，響應SDGs氣候行動。

參與脆梅醃製的13名外籍學生分別來自英國、比利時、匈牙利、宏都拉斯、印度、馬來西亞、越南、泰國、日本，有6人就讀台南大學，另7名國際生正在成大華語中心學習中文。

外籍生方悠里表示，能夠和高中生一起共學青梅的醃製是很特別的體驗，過程中也可認識認識台灣的水果和產業文化相當有意義。

家齊高中表示，時值清明節氣前，青梅正是採收的當季食材，青梅富含鈣、鎂、鉀、磷、鐵等礦物質及檸檬酸，不僅開胃生津，還具有緩解腸胃不適的效果，對健康十分有益。這次讓外籍生和高中生一同體驗脆梅醃製，結合在地產業的引介，促成多元文化的交流，讓來自歐亞美洲各地的外籍生，可以品嘗台灣青梅的好滋味。