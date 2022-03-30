快訊

《黑澀會》玉兔宣布結婚 甜嫁導演男友曬合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青梅好滋味在這裡！ 台南外籍生體驗脆梅醃製

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南的大專院校外籍生今天到家齊高中體驗脆梅醃製。記者鄭惠仁／攝影
台南的大專院校外籍生今天到家齊高中體驗脆梅醃製。記者鄭惠仁／攝影

家齊高中辦理國教署「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，今天下午邀請南大與成大外籍學生體驗脆梅醃製，並以玻璃瓶裝罐封存，實踐生產、生態、生活永續發展理念，響應SDGs氣候行動。

參與脆梅醃製的13名外籍學生分別來自英國、比利時、匈牙利、宏都拉斯、印度、馬來西亞、越南、泰國、日本，有6人就讀台南大學，另7名國際生正在成大華語中心學習中文。

外籍生方悠里表示，能夠和高中生一起共學青梅的醃製是很特別的體驗，過程中也可認識認識台灣的水果和產業文化相當有意義。

家齊高中表示，時值清明節氣前，青梅正是採收的當季食材，青梅富含鈣、鎂、鉀、磷、鐵等礦物質及檸檬酸，不僅開胃生津，還具有緩解腸胃不適的效果，對健康十分有益。這次讓外籍生和高中生一同體驗脆梅醃製，結合在地產業的引介，促成多元文化的交流，讓來自歐亞美洲各地的外籍生，可以品嘗台灣青梅的好滋味。

外籍生 成大 馬來西亞

延伸閱讀

三萬隻灰面鵟鷹返家　八卦山「賞鷹季」邀外籍生認識台灣特有生態

成大理工生找首份工作「月薪沒4萬不做」 夢想泡泡被戳破

海大比照二信市府發1萬劑快篩試劑 未居隔師生快篩3天

花蓮青梅盛產 農會推採梅遊程

相關新聞

影／張淑芬首訪雲林 「公益優先」不談台積電

台積電慈善基金會董事長張淑芬首次到雲林縣，今天除在縣府舉辦公益成果發表會，會前也與縣長張麗善閉門會談，會後媒體詢問雙方是...

打通南科西側瓶頸！國8「死亡路口」立體化約6年完工

台南市國道8號與南133線路口，經地方10多年來爭取，國發會今拍案通過22億5500萬元建設經費，市府工務局說，未來該路...

台中少年隊前進中正大學 教學子「防制藥物濫用」觀念

台中市少年警察隊為協助國內年青學子儘早認識毒品，了解吸毒的原因及吸毒的嚴重後果，以發揮警惕、震撼與預防的效果，今天與台中...

青梅好滋味在這裡！ 台南外籍生體驗脆梅醃製

家齊高中辦理國教署「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，今天下午邀請南大與成大外籍學生體驗脆梅醃製，並以玻...

影城送2萬8千張電影票 嘉大師生電影免費看

嘉義大學今天在蘭潭校區國際會議廳舉辦學生自治座談會時，校方向師生們公布好消息，校長林翰謙的好友台中「萬代福影城」董事長黃...

雲林西螺本月3確診！為防堵疫情 清明不開放入塔祭祖

西螺鎮本月有3名確診者，共匡列63人居家隔離，全台確診數不斷增加，所幸西螺鎮因公所努力防疫，沒有讓疫情繼續擴散。為堅守防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。