「萬代福影城」送2萬8千張電影票 嘉大師生電影免費看

嘉義大學今天在蘭潭校區國際會議廳舉辦學生自治座談會時，校方向師生們公布好消息，校長林翰謙的好友台中「萬代福影城」董事長黃炳熙帶來2萬8千張電影免費招待券，嘉大教職員生每人可以領2張，令師生們欣喜不已。原來熱愛電影的黃炳熙，眼見在疫情期間，電影產業遭受波、低迷之際，希望大家從看電影來多多支持電影產業。

校長林翰謙特別介紹董事長黃炳熙，從17歲起就騎著單車，穿梭在電影院之間運送影片，退伍後即開始投入電影事業，輝煌時期曾擁有10多家電影院、累積經營過30多家戲院，更珍藏電影相關重要文物，包括早期的放映機器、電影宣傳海報及近4千多部影片等，半世紀以來，致力推廣電影，支持在地國片，熱心公益，免費招待弱勢團體或學生看免費的電影之事蹟不勝枚舉，希望透過優質或具有教育意義的影片，能帶給學生更多的正能量與啓發。

據了解，林翰謙和黃炳熙是多年好友，有天黃炳熙突然詢問嘉義大學有多少名師生，林翰謙表示大約1萬3千多名，好奇問這些要做什麼？黃炳熙才表示要送每位師生電影票，然後又提到看電影最好是攜伴一同觀賞，於是就以每人送2張方式大手筆贈送2萬8千張招待券。

黃炳熙致詞表示，免費做公益看電影，是希望可以創造更多喜歡看電影的觀眾，希望可以透過優質電影內化個人的習慣與生活素養，達到娛樂教育的意義，盡到對社會公益的教育責任。