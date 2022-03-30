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「萬代福影城」送2萬8千張電影票 嘉大師生電影免費看

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中「萬代福影城」董事長黃炳熙帶來2萬8千張電影招待券給嘉義大學由校長林翰謙（右）代表接受。圖／嘉義大學提供
台中「萬代福影城」董事長黃炳熙帶來2萬8千張電影招待券給嘉義大學由校長林翰謙（右）代表接受。圖／嘉義大學提供

嘉義大學今天在蘭潭校區國際會議廳舉辦學生自治座談會時，校方向師生們公布好消息，校長林翰謙的好友台中「萬代福影城」董事長黃炳熙帶來2萬8千張電影免費招待券，嘉大教職員生每人可以領2張，令師生們欣喜不已。原來熱愛電影的黃炳熙，眼見在疫情期間，電影產業遭受波、低迷之際，希望大家從看電影來多多支持電影產業。

校長林翰謙特別介紹董事長黃炳熙，從17歲起就騎著單車，穿梭在電影院之間運送影片，退伍後即開始投入電影事業，輝煌時期曾擁有10多家電影院、累積經營過30多家戲院，更珍藏電影相關重要文物，包括早期的放映機器、電影宣傳海報及近4千多部影片等，半世紀以來，致力推廣電影，支持在地國片，熱心公益，免費招待弱勢團體或學生看免費的電影之事蹟不勝枚舉，希望透過優質或具有教育意義的影片，能帶給學生更多的正能量與啓發。

據了解，林翰謙和黃炳熙是多年好友，有天黃炳熙突然詢問嘉義大學有多少名師生，林翰謙表示大約1萬3千多名，好奇問這些要做什麼？黃炳熙才表示要送每位師生電影票，然後又提到看電影最好是攜伴一同觀賞，於是就以每人送2張方式大手筆贈送2萬8千張招待券。

黃炳熙致詞表示，免費做公益看電影，是希望可以創造更多喜歡看電影的觀眾，希望可以透過優質電影內化個人的習慣與生活素養，達到娛樂教育的意義，盡到對社會公益的教育責任。

嘉大學生會會長侯龍彬說，放鬆心情到電影院看場電影也是學生課後舒解壓力的方式之一，感謝黃董事長送給全校學生這份很有意義的禮物，希望大家在疫情舒緩之時，能多多支持在地的電影。

台中「萬代福影城」董事長黃炳熙帶來2萬8千張招待券給嘉大師生免費看電影。圖／嘉義大學提供
台中「萬代福影城」董事長黃炳熙帶來2萬8千張招待券給嘉大師生免費看電影。圖／嘉義大學提供

電影 疫情 嘉義大學

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