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雲林西螺本月3確診！為防堵疫情 清明不開放入塔祭祖
西螺鎮本月有3名確診者，共匡列63人居家隔離，全台確診數不斷增加，所幸西螺鎮因公所努力防疫，沒有讓疫情繼續擴散。為堅守防疫，鎮長鄭玲惠不得已決定，清明節不開放民眾入塔祭祖，僅開放戶外祭拜。
鄭玲惠表示，自西螺24日疫情爆發，隔日隨即開會研議，經多次討論，不得已只能在28日發出公文，做出不開放民眾入塔的決定。因塔內空間較擁擠，若清明人潮湧入，恐增加民眾染疫風險，為了民眾安全著想，只好痛下決定，但仍開放戶外祭拜區，讓民眾完成祭拜儀式。
西螺鎮公所殯葬宗教管理所長黃福銘說，因應新冠疫情，從今天開始示範公墓不開放民眾入塔祭拜，但寄塔、晉塔、遷出、看塔位除外，也請民眾配合政府防疫措施，進入需噴酒精、配戴口罩，並落實實聯制。
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