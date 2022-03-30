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影／張淑芬首訪雲林 「公益優先」不談台積電

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台積電慈善基金會、樂活生技與雲林北港農工學生契作香檳茸，縣長張麗善（左三）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）等人展示栽種成果。記者陳苡葳／攝影
台積電慈善基金會、樂活生技與雲林北港農工學生契作香檳茸，縣長張麗善（左三）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）等人展示栽種成果。記者陳苡葳／攝影

台積電慈善基金會董事長張淑芬首次到雲林縣，今天除在縣府舉辦公益成果發表會，會前也與縣長張麗善閉門會談，會後媒體詢問雙方是否談及台積電有機會到雲林投資或設廠，張麗善說「今天以公益為主，台積電慈善基金會關心雲林，雲林就有機會」，張淑芬僅回應「我只做慈善，不參與台積電計畫」不便回答相關問題。

張麗善指出，台積電慈善基金會在雲林成立孝道親子工作坊，與縣府推廣的禮義廉恥品德教育不謀而合，並與大眾電腦合作，在土庫國小、成龍國小裝設太陽能光電板，發電收益回饋校務基金，另補助10校更新LED照明設備、捐贈長者接送專車及消防系統等。

最令人為之一亮的是公益技職培力計畫，以導入智慧農業，引進科技冷凍櫃，在北港農工農場經營科開設栽種香檳茸的專門課程，實習組長王淑美說，目前有26名學生分2組實作，由樂活生技提供菌種並指導技術，學生全程學習控溫、環境溼度觀察及調查，採收、分級等。

王淑美表示，目前栽種62箱香檳茸，育成率幾乎百分百，學生雖然對香檳茸感到陌生，但從摸索中掌握到訣竅，包括從岀菇到採收約10天，平均最快一周可收成1次，收成起來的成品則採契作方式則交付樂活生技。

校長楊長鉿說，這門課另有結合電機科環境調控技術，讓實作學生可透過手機，操作相關設定及掌握栽種情形，藉「技術加科技」培訓智慧農業相關人才，挹注精緻農業發展。

媒體關心張麗善是否有藉此機會向張淑芬「招商」，張麗善強調「此次會面以公益為主」未多做說明，而張淑芬也表示不參與台積電真正的計畫，不過給她半年時間，慈善基金會會帶入更多教育、服老等資源到雲林。

據了解，「雙張」在成果發表會前已有閉門交談，縣府人員有向張淑芬說明，在雲林投資的優勢是「不缺水電」，綠電供應也很充裕，尤其中部科學園區有廣達80多公頃的土地待開發，縣府只是把握這次場合向台積電招手，未來有沒有機會成行，各界都很關注。

台積電慈善基金會、樂活生技與雲林縣府合作推動公益技職培力計畫，在北港農工導入智慧農業，引進科技冷凍櫃開設栽種香檳茸的專門課程。記者陳苡葳／攝影
台積電慈善基金會、樂活生技與雲林縣府合作推動公益技職培力計畫，在北港農工導入智慧農業，引進科技冷凍櫃開設栽種香檳茸的專門課程。記者陳苡葳／攝影
台積電慈善基金會、樂活生技與雲林縣府合作推動公益技職培力計畫，在北港農工導入智慧農業，引進科技冷凍櫃開設栽種香檳茸的專門課程。記者陳苡葳／攝影
台積電慈善基金會、樂活生技與雲林縣府合作推動公益技職培力計畫，在北港農工導入智慧農業，引進科技冷凍櫃開設栽種香檳茸的專門課程。記者陳苡葳／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬（左二）今天首訪雲林，在縣府舉辦公益成果發表會，會前也與縣長張麗善（右二）會談。圖／雲林縣政府提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬（左二）今天首訪雲林，在縣府舉辦公益成果發表會，會前也與縣長張麗善（右二）會談。圖／雲林縣政府提供

台積電 雲林 張麗善 張淑芬

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