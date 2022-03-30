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清明掃墓防疫優先 雲林西螺鎮不開放入塔祭祖

中央社 / 雲林縣30日電

清明節將屆，中央流行疫情指揮中心昨天呼籲民眾分流掃墓祭祖，雲林縣西螺鎮公所考量24日有鎮民確診COVID-19，基於防疫優先，即日起不開放入塔，民眾僅能戶外祭拜，為全縣20鄉鎮中唯一不開放。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨天說明，清明節期間，各地納骨塔須採總量管制，參拜動線也會規劃進出分流，並於戶外搭棚祭拜，避免進入塔內祭拜。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿今天告訴中央社記者，雲林縣20鄉鎮納骨塔已於2週前開放民眾祭拜祖先，有民眾陸續前往，雖然國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央已發布掃墓防疫政策，縣府會跟鄉鎮公所相關主管單位宣導，請大家配合。

西螺鎮公所日前在官方網站張貼公告，因應國內疫情升溫，各示範公墓自即日起不開放入塔（寄塔、晉塔、遷出除外）。

西螺鎮公所殯葬宗教管理所長黃福銘說，有鎮民在24日感染COVID-19，雖然鎮公所已針對相關足跡做清消，仍考量居住外縣市的人會在清明節返鄉掃墓，所以僅開放戶外祭拜。

虎尾鎮長丁學忠認為，受COVID-19疫情影響，民眾近2年無法入塔祭拜，今年會遵照中央防疫指引辦理，同時開放戶外區祭拜，而清潔隊會加強現場環境清消，從原本3天1次，改為1天1次。

疫情 COVID-19

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