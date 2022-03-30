快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

嘉市重劃區部署防空飛彈發射車 軍方：只是一般演習

中央社 / 嘉義市30日電

嘉義市湖子內重劃區今天上午有部署防空飛彈發射車等軍事武器及器材，時值中國軍機不斷擾台，引起民眾熱議；軍方表示，這只是一般演習，民眾切勿過度解讀。

嘉義湖子內重劃區健康三路與湖美一路空曠區域，上午陸續有軍方人員部署2輛防空飛彈發射車、通訊器材車輛，現場還設置指揮所，周邊道路進行管制，並派軍人禁止人車靠近。

因中國軍機頻頻擾台，引發民眾熱議，就有民眾拍防空飛彈發射車，上傳臉書（Facebook）並留言「是不是大陸要打來了」，不過，在附近的建築工人表示，這是軍事演習，去年10月下旬湖子內重劃區曾有類似的演習。

參與演習的一名中校告訴中央社記者，這只是例行性的演習，就現場地形、地物進行演練，無關中國軍機擾台事件，民眾請勿過度解讀。

演習 飛彈 國軍

延伸閱讀

緩停車荒！新營重劃區停車場啟用 地方盼挹注更多資源

綠批盧秀燕賣地 中市議員反嗆：拿土地正義操作階級對立

嘉市警方昨晚起「天天稽查八大」 顧客沒打3劑將裁罰

嘉市湖子內、果菜市場都有YouBike 擴40站今已設13站

相關新聞

綠營選民雄鄉長黃芳蘭出線 前議員黃嘉寬參選被視黑馬

嘉義縣民雄鄉鄉內人口數最多，被視為兵家必爭之地，民進黨籍議員黃芳蘭和林淑完表態角逐鄉長，兩人自辦初選由黃勝出。藍營呼聲最...

包括南科富人里！台南增2座公設民營托嬰中心經費通過

台南市長黃偉哲兒童節前夕送大禮。台南市政府積極爭取學校操場改善、數位學習精進、公設民營托嬰中心等計畫，上周五已獲台南市議...

外來牡蠣out！ 南市府推生產溯源保證「臺南好蚵」

台南外海養殖牡蠣肥碩鮮甜聞名全台，已進入盛產期，台南市政府農業局今邀請南市區漁會推薦在地生產溯源保證的「臺南好蚵」，並示...

台南鐵路地下化延伸永康 預計可消除3平交道增1康橋站

台南市政府推動「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」，上周五經台南市議會同意。市府後續將提報交通部轉行政院續審，待行...

台南鳳梨開賣了！黃偉哲：今年兩大原因 鳳梨樂觀看好

台南鳳梨上市了！市府今天舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，市長黃偉哲表示，今年鳳梨產量少1成，但出口的鳳梨，去年是2萬8千噸，...

永康高速一街、二街道路補丁多惹民怨 清明後路平施工

緊鄰中山高永康大灣交流道道旁高速一街一段、二段，民眾抱怨路面坑洞補丁情況多，台南市政府工務局表示，去年已納入路平改善並完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。