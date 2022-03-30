綠營選民雄鄉長黃芳蘭出線 前議員黃嘉寬參選被視黑馬

嘉義縣民雄鄉鄉內人口數最多，被視為兵家必爭之地，民進黨籍議員黃芳蘭和林淑完表態角逐鄉長，兩人自辦初選由黃勝出。藍營呼聲最高議員林于玲說，目前還在考慮中。除藍綠外，前3屆議員黃嘉寬因之前曾與民雄鄉長何嘉恒有過節，表態年底將參選鄉長，被視為最大黑馬。

林淑完與黃芳蘭昨晚間6點到9點自辦民調，結果出爐由黃出線，民進黨部4月18將辦理18鄉鎮市議員、首長登記作業，主委林秀琴說，若屆時喬不攏會由黨內再辦初選。

黃芳蘭重申口號「承擔、堅定」，表示將用最熱情態度繼續服務民雄鄉親。記者致電林淑完未取得回覆，林僅表示，「謝謝關心」。

林秀琴說，民進黨蔡英文總統和縣長翁章梁施政滿意度佳，對地方也多有建設，成績有目共睹，民雄鄉選民多親綠，最怕地方分裂，但如今整合成功，黃芳蘭勢必取得勝利。

藍營被點名參選鄉長的議員林于玲說，目前仍在規畫階段，不會那麼快就有定論，一切視黨中央安排。