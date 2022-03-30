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包括南科富人里！台南增2座公設民營托嬰中心經費通過
台南市長黃偉哲兒童節前夕送大禮。台南市政府積極爭取學校操場改善、數位學習精進、公設民營托嬰中心等計畫，上周五已獲台南市議會支持通過墊付款，經費全數到位。
台南市政府爭取中央前瞻計畫經費執行「善化區蓮潭里公設民營托嬰中心計畫」，總經費為578萬4000元；「北區成德里公設民營托嬰中心計畫」，總經費則為1400萬元，採1次發包分3年編列預算辦理，今年為第一年。未來完工後將為全市再添2座公設民營托嬰中心，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務。
其中因南科園區發展，帶動台南善化蓮潭里人口成長，該里在財政部公布的2019年度綜合所得稅申報資料中，成為台南「最富裕的里」，在全台排第６富，但公共設施卻始終跟不上腳步，蓮潭里民活動中心預計興建在蓮潭里滯洪池西北側，經爭取後擴建為兼具公共托育中心的多功能活動中心，一樓為公共托育中心，二樓作為里民活動中心。
台南市政府配合中央推動「0-6歲國家一起養」、「班班有冷氣」、「生生有平板」等政策，積極爭取數位學習精進方案5億6000多萬元、校園操場跑道改善2億8870多萬元、2座公設民營托嬰中心近2000萬元、兒少關懷據點1437萬元，相關經費已經市議會通過墊付款審議。
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