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外來牡蠣out！ 南市府推生產溯源保證「臺南好蚵」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局漁業科長吳國霖（中）、南市區漁會總幹事林鈺昕（左一）及主廚邱英洋（右一）共同推薦台南牡蠣。圖／農業局提供
台南市政府農業局漁業科長吳國霖（中）、南市區漁會總幹事林鈺昕（左一）及主廚邱英洋（右一）共同推薦台南牡蠣。圖／農業局提供

台南外海養殖牡蠣肥碩鮮甜聞名全台，已進入盛產期，台南市政府農業局今邀請南市區漁會推薦在地生產溯源保證的「臺南好蚵」，並示範數道簡易美味鮮蚵料理，4月2日周六在南市農會假日農市，將舉辦銷推廣活動。

台南市長黃偉哲說，台南為全國牡蠣養殖重要產區，分為潟湖平掛式養殖及外海浮筏式養殖，養殖面積約2400公頃，年產量約7000公噸，約佔全台1/3。近來受到越南進口低價牡蠣衝擊，甚至混充本土牡蠣販售，衝擊國內牡蠣產業。落實牡蠣產地標示、優化牡蠣加工環境、導入冷鏈提升品質及增加銷售通路，將是台南牡蠣產業未來發展目標。

市府農業局今也邀請大廚邱英洋以台南牡蠣為食材，示範5道簡易美味「鮮蚵料理」色香味俱全，讓人食指大動。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，安南、安平與南區外海是台南浮筏式牡蠣養殖重要產區，養殖數量9000餘棚，約佔全國浮筏式蚵棚5成以上，外海養殖牡蠣無汙染疑慮，且浸於海中吸收養分成長，顆顆晶瑩剔透、肥美多汁，3至5月為盛產期，現在吃正對時。

她說，選購重點最好是直接到生產地購買，或挑選由南市區漁會推薦具有溯源條碼的「臺南好蚵」，食品安全更有保障。

現場展示有溯源條碼的台南好蚵。圖／台南市政府農業局提供
現場展示有溯源條碼的台南好蚵。圖／台南市政府農業局提供

台南 臺南 農會

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