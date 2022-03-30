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張淑芬訪雲林只談公益 張麗善盼更多合作機會

中央社 / 雲林縣30日電

台積電基金會董事長張淑芬今天到雲林看慈善計畫成果，面對記者追問台積電是否有望在雲林設廠，張淑芬再三強調，今天只談公益，雲林縣長張麗善盼基金會認識雲林後有更多合作機會。

台積電慈善基金會、樂活生技及雲林縣府教育處合作，邀請北港農工作為公益技職培力計畫的種子學校，從種植高經濟作物香檳茸開始，這週剛好首批採收，張淑芬和雲林縣長張麗善等人今天出席成果發表會，採摘並試吃香檳茸。

張麗善表示，台積電慈善基金會在雲林縣推動諸多公益計畫，包括太陽能光電、補助雲林縣內12間學校更新LED照明設備等，協助學校減輕電費負擔，增加學校校務基金運用。

張麗善指出，張淑芬到訪雲林主要是為了公益性質的培育計畫，縣府會持續與基金會合作，創造更多就業機會，讓青年返鄉照顧年長者，共享天倫之樂。

外界好奇張淑芬今天到訪雲林，台積電是否有望在雲林設廠；張麗善回應，大家都對台積電有很大的期待，今天張淑芬到訪以公益為主，她關心雲林、認識雲林後，雲林就有機會。

張淑芬則說，張麗善上述的話不代表台積電，她本身只做慈善，不參與台積電計畫。

張淑芬提到，基金會持續在雲林縣推動慈善計畫，今天到訪是來看如何做慈善，下午到學校看課外輔導，也會關注老人照顧，給她半年的時間會有更好的成績呈現給社會。

雲林 台積電 張麗善

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