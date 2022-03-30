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台南鐵路地下化延伸永康 預計可消除3平交道增1康橋站

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究已經台南市議會同意。圖／台南市府提供
台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究已經台南市議會同意。圖／台南市府提供

台南市政府推動「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」，上周五經台南市議會同意。市府後續將提報交通部行政院續審，待行政院核定可行性研究後，續由交通部鐵道局辦理綜合規劃作業，綜合規劃核定後即可辦理後續施工事宜。市長黃偉哲表示，這項計畫不僅對永康地區助益甚大，更將帶動周邊區域整體發展。

交通局指出，市府原推動「台南鐵路立體化延伸至善化地區可行性研究」，依交通部2018年「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查會」審議結果，優先推動「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」，市府於2020年完成相關修正作業後，依交通部「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定，向台南市議會進行專案報告爭取同意。

交通局表示，永康地區近幾年來發展快速，尤其是在砲校遷移、新總圖在東橋重劃區啟用後，鐵路兩側平衡發展的問題迫在眉睫，市長黃偉哲指示加速推動永康地區鐵路立體化計畫。

「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，規畫將永康區內6.72公里鐵路進行地下化，依台鐵局未來營運需求改善大橋站及永康站，並於永康砲校創意設計園區內新增1處通勤站（康橋站），預計施工期間9年，未來完工後，可消除永康區3處平交道對交通及都市發展的阻隔，均衡永康區軌道沿線兩側區域發展。

台南 交通部 行政院

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