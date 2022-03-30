台南鳳梨開賣了！黃偉哲：今年兩大原因 鳳梨樂觀看好

台南鳳梨上市了！市府今天舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，市長黃偉哲表示，今年鳳梨產量少1成，但出口的鳳梨，去年是2萬8千噸，今年要增加到3萬噸，換言之留在國內的鳳梨會變少，因此今年鳳梨產銷是樂觀看好；今年以內銷及加工通路穩定市場價格為主，外銷鎖定日本市場為輔，農業局與觀旅局也攜手，與全聯、電商及沃隼釀造、大苑子、福和生技及飯店業者等合作，讓觀光客到台南到處可看可吃得到台南鳳梨，提供消費者更多元的選擇。

農業局表示，2021年台灣鳳梨無預警遭中國大陸禁止輸入，積極開發多元行銷，今年鳳梨產季將登場，也提前因應，3月中旬與產區單位、合作社產及貿易商洽談，初步掌握目前外銷以日本市場為主，貿易商接單狀況較去年為多，整體外銷狀況穩定，國內市場價格相對平穩，目前已有農民陸續採收。今年外銷日本第1貨櫃將在4月1日啟動。依農委會預估，今年度鳳梨生產量約較去年減少1%，國際市場可提高至3萬公噸，預期銷售壓力可較去年為低。

市長黃偉哲說，感謝全聯供應鏈在通路上架台南鳳梨，福和生技截切技術，還有飯店業者提供鳳梨做成的果汁或切片，讓更多住宿客人品嘗到優質台南鳳梨，去年在全聯行銷官田菱角，也把屏東的紅豆變成有故事的紅豆。希望今年的鳳梨在全聯是有故事的鳳梨。也謝謝沒有福和生鮮技術，消費者就吃不到這麼好的現切水果，也謝謝外銷業者把好的鳳梨外銷給日本、香港等地，

全聯將從4月開始販售台南關廟產銷履歷鳳梨，電商通路如東森購物、郵政商城等也陸續上架，鳳梨好筍季產業文化活動也將在4月23、24日展開，農業局也持續與飯店餐飲業者合作鳳梨入菜，舉辦多場展售活動，已會把農會、產銷班、合作社等訂購資訊提供於農業局網站，歡迎企業團體多多利用。

農業局長李建裕指出，去年底就積極與各通路接洽，除了結合全聯推廣台南產銷履歷優質鳳梨外，另外也攜手佳美生技與大苑子茶飲專賣主攻年輕族群，透過HPP冷高壓製程技術，保存鳳梨的鮮美與風味，延長果品的銷售期。同時也針對都會男女，與福和生鮮合作推動截切水果上架全聯、超商，讓消費者可以更便利的食用鳳梨。