台南鐵路地下化延伸至永康 計畫將送行政院核定
台南市政府推動「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」，規劃將永康區內6.72公里鐵路進行地下化，25日經台南市議會同意，將提報交通部轉行政院續審核定。
台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，永康地區近幾年來發展快速，鐵路兩側平衡發展問題迫在眉睫，台南市長黃偉哲指示加速推動永康地區鐵路立體化計畫，於民國109年完成相關修正作業後，依交通部規定向台南市議會進行專案報告爭取同意。
「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，規劃將永康區內6.72公里鐵路地下化，依台鐵局未來營運需求改善大橋站及永康站，並新增1處通勤站（康橋站），預計施工期間9年，完工後可消除永康區3處平交道對交通及都市發展的阻隔。
台南市交通局表示，計畫經過市議會同意後，後續將提報交通部轉行政院續審，待行政院核定可行性研究後，續由交通部鐵道局辦理綜合規劃作業，綜合規劃核定後即可辦理後續施工事宜。
目前正在施工中的台南市區鐵路地下化範圍，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，全長8.23公里。
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