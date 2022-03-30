兒童節連假去哪裡溜小孩？ 台南這裡專為兒童推活動

清明、兒童節連假來臨，還在苦惱要帶孩子去哪裡玩嗎？台南市各古蹟連假期間，除了有Open小將與孩子近距離接觸，還有魔術等表演，持門票還可免費獲贈可愛小禮，總爺藝文中心也有表演、市集等，及兒童浴衣體驗，愛拍照的爸媽不能錯過。

文化局表示，為慶祝兒童節，4月2日到5日一連4天，台南市府城舊市區的各古蹟景點，有萌樣十足的Open小將，與大家同遊古蹟，現場還會跟民眾玩互動遊戲、有獎徵答等；此外，深受大小朋友歡迎的「街藝幻想曲」也將在各大古蹟帶來泡泡秀、雜耍、魔術等多樣表演。

同時還有兒童限定好康，凡前往赤崁樓、億載金城、安平樹屋、安平古堡之購票入園民眾，每日發送限量可愛小禮物，一人限領一份，也是市府對孩童的一點心意。

總爺藝文中心2到5日推出「總爺一起同樂」系列活動，每日下午於中心舞台都有演出，2日鈴極限表演團、3日和4日分別邀請南瀛故事人協會、胖叔叔說故事，邀請大朋友、小朋友進入童書歷險，5日Apple烏克麗麗男團，體驗聽覺與視覺的饗宴。

小舞台草地則於3、4兩日全天舉辦有兒童浴衣體驗活動，數量有限，請提早網路預約。