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兒童節連假去哪裡溜小孩？ 台南這裡專為兒童推活動

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供

清明、兒童節連假來臨，還在苦惱要帶孩子去哪裡玩嗎？台南市各古蹟連假期間，除了有Open小將與孩子近距離接觸，還有魔術等表演，持門票還可免費獲贈可愛小禮，總爺藝文中心也有表演、市集等，及兒童浴衣體驗，愛拍照的爸媽不能錯過。

文化局表示，為慶祝兒童節，4月2日到5日一連4天，台南市府城舊市區的各古蹟景點，有萌樣十足的Open小將，與大家同遊古蹟，現場還會跟民眾玩互動遊戲、有獎徵答等；此外，深受大小朋友歡迎的「街藝幻想曲」也將在各大古蹟帶來泡泡秀、雜耍、魔術等多樣表演。

同時還有兒童限定好康，凡前往赤崁樓、億載金城、安平樹屋、安平古堡之購票入園民眾，每日發送限量可愛小禮物，一人限領一份，也是市府對孩童的一點心意。

總爺藝文中心2到5日推出「總爺一起同樂」系列活動，每日下午於中心舞台都有演出，2日鈴極限表演團、3日和4日分別邀請南瀛故事人協會、胖叔叔說故事，邀請大朋友、小朋友進入童書歷險，5日Apple烏克麗麗男團，體驗聽覺與視覺的饗宴。

小舞台草地則於3、4兩日全天舉辦有兒童浴衣體驗活動，數量有限，請提早網路預約。

另外藝文展覽部分，包括紅樓展出的《燕脊上圓舞曲－陳瑞連創作人生》、《石頭的紋理：採集計畫－廖昭豪個展》、《海從山上滾下來－太認真個展》、《松鼠的尾巴：曾文溪的一千個名字之獵人帶路》以及《小事報曾文刊》；紅磚工藝館則展出《壬寅年－丈量何以為據？陳建北駐村個展》，還有招待所的常設展《甜蜜蜜－到台南找甜頭》與顏水龍紀念館，各館室精彩展覽通通免收費。

台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
台南市文化局清明連假在各古蹟景點及總爺推出多項活動，還送可愛小禮。圖／文化局提供
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古蹟 台南 連假

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