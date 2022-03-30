兒童節連假去哪裡溜小孩？ 台南這裡專為兒童推活動
清明、兒童節連假來臨，還在苦惱要帶孩子去哪裡玩嗎？台南市各古蹟連假期間，除了有Open小將與孩子近距離接觸，還有魔術等表演，持門票還可免費獲贈可愛小禮，總爺藝文中心也有表演、市集等，及兒童浴衣體驗，愛拍照的爸媽不能錯過。
文化局表示，為慶祝兒童節，4月2日到5日一連4天，台南市府城舊市區的各古蹟景點，有萌樣十足的Open小將，與大家同遊古蹟，現場還會跟民眾玩互動遊戲、有獎徵答等；此外，深受大小朋友歡迎的「街藝幻想曲」也將在各大古蹟帶來泡泡秀、雜耍、魔術等多樣表演。
同時還有兒童限定好康，凡前往赤崁樓、億載金城、安平樹屋、安平古堡之購票入園民眾，每日發送限量可愛小禮物，一人限領一份，也是市府對孩童的一點心意。
總爺藝文中心2到5日推出「總爺一起同樂」系列活動，每日下午於中心舞台都有演出，2日鈴極限表演團、3日和4日分別邀請南瀛故事人協會、胖叔叔說故事，邀請大朋友、小朋友進入童書歷險，5日Apple烏克麗麗男團，體驗聽覺與視覺的饗宴。
小舞台草地則於3、4兩日全天舉辦有兒童浴衣體驗活動，數量有限，請提早網路預約。
另外藝文展覽部分，包括紅樓展出的《燕脊上圓舞曲－陳瑞連創作人生》、《石頭的紋理：採集計畫－廖昭豪個展》、《海從山上滾下來－太認真個展》、《松鼠的尾巴：曾文溪的一千個名字之獵人帶路》以及《小事報曾文刊》；紅磚工藝館則展出《壬寅年－丈量何以為據？陳建北駐村個展》，還有招待所的常設展《甜蜜蜜－到台南找甜頭》與顏水龍紀念館，各館室精彩展覽通通免收費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言