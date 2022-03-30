永康高速一街、二街道路補丁多惹民怨 清明後路平施工

緊鄰中山高永康大灣交流道道旁高速一街一段、二段，民眾抱怨路面坑洞補丁情況多，台南市政府工務局表示，去年已納入路平改善並完成工程發包，近期將先施作高速二街一段路平工程，總經費1千餘萬元，清明後進場，預計4月完成。

工務局表示，上述路段遭用路人詬病，去年已擬定「高速一街、高速二街及永康區龍中街道路改善工程計畫」，並完成發包作業。不過，高速一街因水利局今年將辦理汙水工程，尚須試挖、管線協調及路面施工，明(112)年6月才能全線完成，為避免重覆挖掘浪費公帑，高速一街將配合污水工程完成後，辦理路面改善工程。