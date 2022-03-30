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永康高速一街、二街道路補丁多惹民怨 清明後路平施工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
永康大灣交流道旁高速一街、二街清明後路平施工，附近交通示意圖。圖 ／台南市政府工務局提供
永康大灣交流道旁高速一街、二街清明後路平施工，附近交通示意圖。圖 ／台南市政府工務局提供

緊鄰中山高永康大灣交流道道旁高速一街一段、二段，民眾抱怨路面坑洞補丁情況多，台南市政府工務局表示，去年已納入路平改善並完成工程發包，近期將先施作高速二街一段路平工程，總經費1千餘萬元，清明後進場，預計4月完成。

工務局表示，上述路段遭用路人詬病，去年已擬定「高速一街、高速二街及永康區龍中街道路改善工程計畫」，並完成發包作業。不過，高速一街因水利局今年將辦理汙水工程，尚須試挖、管線協調及路面施工，明(112)年6月才能全線完成，為避免重覆挖掘浪費公帑，高速一街將配合污水工程完成後，辦理路面改善工程。

工務局說，高速一街、高速二街及永康區龍中街道路改善工程總經費約1084萬，高速二街一段改善長度867.5公尺，龍中街改善長度891公尺，人手孔配合下地64座。 另外，高速一街二段及高速二街二段，將研議納入今年預算辦理改善。

永康大灣交流道旁高速一街、二街道路補丁多引發民怨，台南市府工務局清明後將路平施工。圖 ／台南市政府提供
永康大灣交流道旁高速一街、二街道路補丁多引發民怨，台南市府工務局清明後將路平施工。圖 ／台南市政府提供

污水 台南

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