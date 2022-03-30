爭取黃金救命時間 嘉縣救護車全面配置12導程心電圖機

「搶救急性心肌梗塞患者生命，一刻都不能等！」嘉義縣消防局獲慈善團體人士捐助，全縣24輛救護車全面配置12導程心電圖機，縮短患者診斷、判讀與治療時效，醫院也配合為病患開綠色通道，縣長翁章梁上午在消防局視察搶救演練說，「這是就任縣長最高興一件事，因為生命無價！」

消防局舉行救護車到院前，12導程心電圖機上線啟用暨胸悶/痛病患救護情境演練，模擬患者透過12導程心電圖機診治、上傳雲端、醫療團隊診斷及到院處置運作，透過這套系統診斷，病患送抵急診室後不必再等候安排診斷檢查時間，可為急性心肌梗塞患者爭取縮短半小時黃金搶救時間。

急性心梗患者因供應心肌血流冠狀動脈阻塞，引發心肌缺氧或損傷，須盡速將病患送到醫院，或到院後90分鐘進行冠狀動脈手術等治療。嘉縣老人比例全國居冠，消防局統計，嘉縣到院前緊急救護勤務因胸悶/痛送醫案件，每年600件以上，平均每天1.7人因胸悶/痛情形，由救護車就近送醫院急診室。

各消防分隊24輛救護車配置的12導程心電圖機，由愛爾麗集團、英威康科技公司、夆典科技公司、議員黃芳蘭、九華山地藏庵、嘉邑行善團聯合捐贈。