嘉縣救護車全面配置心電圖機 提高急救成功率

嘉義縣消防局獲民間捐贈12導程心電圖機，全面配置在救護車上，及時判讀心肌梗塞病患，提高急救成功率，今天在消防局前模擬演練；縣長翁章梁強調，每年至少可以救回數十條性命。

嘉義縣消防局今天舉辦救護車接獲心肌梗塞病患模擬演練，以12導程心電圖機安裝在患者身上，在病患送抵醫院前，醫師即可透過心電圖瞭解病情，做好急救準備，病患到院後馬上給予藥物治療或進行手術，提高急救成功率。

嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海、衛生局長趙紋華及大林慈濟醫院急診部主任李宜恭都到場觀看演練。

翁章梁接受媒體聯訪表示，每年嘉義縣因胸悶、胸痛透過消防局緊急救護案件達600件以上，其中不少是心肌梗塞，有了12導程心電圖機，至少可以及時挽回數十條性命。

李宜恭指出，救護車裝置12導程心電圖機，除了縮短到急診檢查時間，也能夠更早啟動整個救心的團隊，尤其在夜晚或假日的時候，讓心肌梗塞病患的存活提升，降低殘障比率；這代表嘉義縣緊急救護邁向一個新的里程碑。

翁章梁表示，消防局獲贈24台12導程心電圖機，捐贈者包括愛爾麗集團、嘉義縣議員黃芳蘭、英威康科技公司等，非常感謝他們做了一件有意義的事。