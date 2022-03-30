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緩停車荒！新營重劃區停車場啟用 地方盼挹注更多資源

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營新東重劃區新增停車場，今上午啟用。記者謝進盛／攝影
台南新營新東重劃區新增停車場，今上午啟用。記者謝進盛／攝影

台南新營新東重劃區新闢停車場今上午啟用，可提供23席停車位，地方呼籲市府應挹注更多資源在溪北地區，解決台南南北發展失衡老問題，市長黃偉哲回應，會持續滾動式檢視因應。

新營區新東里自2005年11月從王公里劃分而出發展迅速，里民達9000多人，停車問題嚴重，居民叫苦連天。

去年經市議員蔡育輝、新東里長盧素香協助尋覓里轄內閒置空地，地主毛文河等人同意，將座落在光街82巷與88巷間3筆土地近190坪空地闢建停車場。

新營區長翁振祥說，在市府支持，這處停車場施工約4個月完成，有小型車格23格(含2格無障礙停車位）。

市長黃偉哲上午出席啟用儀式，新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰等人出席，黃偉哲感謝地主慷慨協助地方解決停車問題。

蔡育輝說，台南溪南溪北長期發展失衡，溪南都要蓋捷運了，估計得花費上千億元，自償率也不高，相較溪南，溪北建設不足，希望市府挹注更多資源在溪北地區。

台南新營新東重劃區新增停車場，今上午啟用。記者謝進盛／攝影
台南新營新東重劃區新增停車場，今上午啟用。記者謝進盛／攝影

台南 停車場 黃偉哲

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