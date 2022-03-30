清明節連假返鄉掃墓車潮多 安平商圈四周將交管

清明節連續假期從4月2日至5日為期4天，遊客常利用假期返鄉掃墓、祭祖，同時到台南安平參觀文化古蹟景點，預估會湧進大量人潮和車潮。安平墓園位於天后宮斜對面，因安平路路幅狹小，市警四分局今天建議掃墓民眾，除將車輛停放天后宮停車場外，也可走替代道路，改行慶平路、安億路等，並將車輛停放安億免費停車場以避開人車潮。

為因應清明連假湧現車潮，警方除加強規劃安平商圈交通疏導管制措施外，同時持續強化商圈周邊道路違規停車稽查取締，請用路人務必配合遵守，勿貪圖一時方便任意違規，共同維護清明連假交通順暢。

警方說，規劃行人徒步區域，延平街、效忠街(安平古堡前)、國勝路(安平路至效忠街)及古堡街全段(安北路至安平路、安北路至王城路、安平路至運河路)於中午12點至晚上6點，都列為行人徒步區，管制區內僅得通行公務車輛及當地住戶車輛。

加強重要路口疏導，在安平商圈重要交通樞紐路口均由員警或義勇交通警察加強交通疏導工作，於尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞。 強化違規停車取締，為維持商圈行車動線順暢，針對違規停車車輛加強取締，另協請警察局交通大隊立即派遣拖吊車對於嚴重違規停車及並排停車即時拖吊移置。