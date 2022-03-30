因應缺工轉型農工大縣 嘉縣府推動銀髮族就業

嘉義縣人口跌破50萬人，65歲以上人口逾10萬人，老人比例全台居冠，因應農工大縣轉型發展，少子化缺工，縣府勞工暨青年發展處委託中正大學規畫研究應對措施，由中正試辦中高齡者求職求才服務。

勞青處說，截至2月底，中正大學成功媒合就業41人次，受理求才120人次，受理就業服務諮詢91人次，其中包含70歲吳姓婦人，透過就業諮詢及媒合，成功找到兼職工作，假日市集協助農特產品展示及販售，拓展社交圈，生活多采多姿。

勞青處長陳奕翰說，隨著少子化、高齡化，勞動力不足，鼓勵銀髮人才重返職場已是趨勢，許多仍在職場上發光發熱長者，退而不休，投入有興趣的工作，除有穩定收入，也讓生活有了新的意義。

另透過職缺開發及宣導倡議，使企業增加中高齡與高齡者在地友善就業機會，也是未來努力方向，在縣長翁章梁帶領下，農工大縣正在實現，創造增加就業機會，中高齡和高齡者經驗和智慧是優勢，加上年輕人滿滿的能量及創意，接力互補，攜手合作，將能為工作帶來更多更高的成效。

民眾如需就業服務，請洽嘉縣府就業服務台專線05-3621165、3621195，或至「嘉義縣產業徵才專區」 查詢，即時掌握最新職缺訊息！退休或55歲以上求職者，可電洽（05）2720411分機24025林小姐，尋求就業協助。