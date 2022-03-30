快訊

星二代肇事闖禍！羅時豐19歲兒開特斯拉 撞倒9車

走路是防記憶力下降最簡單有氧運動 研究揭建議運動頻率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應缺工轉型農工大縣 嘉縣府推動銀髮族就業

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣65歲以上人口逾10萬人，老人比例全台居冠，因應少子化缺工，縣府勞工暨青年發展處委託中正大學規畫研究應對措施，由中正試辦中高齡者求職求才服務。圖／嘉縣府提供
嘉義縣65歲以上人口逾10萬人，老人比例全台居冠，因應少子化缺工，縣府勞工暨青年發展處委託中正大學規畫研究應對措施，由中正試辦中高齡者求職求才服務。圖／嘉縣府提供

嘉義縣人口跌破50萬人，65歲以上人口逾10萬人，老人比例全台居冠，因應農工大縣轉型發展，少子化缺工，縣府勞工暨青年發展處委託中正大學規畫研究應對措施，由中正試辦中高齡者求職求才服務。

勞青處說，截至2月底，中正大學成功媒合就業41人次，受理求才120人次，受理就業服務諮詢91人次，其中包含70歲吳姓婦人，透過就業諮詢及媒合，成功找到兼職工作，假日市集協助農特產品展示及販售，拓展社交圈，生活多采多姿。

勞青處長陳奕翰說，隨著少子化、高齡化，勞動力不足，鼓勵銀髮人才重返職場已是趨勢，許多仍在職場上發光發熱長者，退而不休，投入有興趣的工作，除有穩定收入，也讓生活有了新的意義。

另透過職缺開發及宣導倡議，使企業增加中高齡與高齡者在地友善就業機會，也是未來努力方向，在縣長翁章梁帶領下，農工大縣正在實現，創造增加就業機會，中高齡和高齡者經驗和智慧是優勢，加上年輕人滿滿的能量及創意，接力互補，攜手合作，將能為工作帶來更多更高的成效。

民眾如需就業服務，請洽嘉縣府就業服務台專線05-3621165、3621195，或至「嘉義縣產業徵才專區」 查詢，即時掌握最新職缺訊息！退休或55歲以上求職者，可電洽（05）2720411分機24025林小姐，尋求就業協助。

嘉義 中正大學

延伸閱讀

仁寶：大陸工資漲得太離譜

富坦科技基金 紅不讓

新北為長者推道安桌遊、VR體驗 專家：應思考換照制度

國際物資大漲又缺工 國圖南館流標14次再招標

相關新聞

疫情再發燒 台南市警六分局警友會聚餐縮小規模改外送

新冠肺炎疫情再發燒，鑑於基隆警界疫情擴大，緊接著清明連假將屆，台南市警六分局警友會本月28日餐敘1個月前就已訂餐，為兼顧...

清明連假不必擠遊樂區了 台南這些特色公園就好好玩

近期國內疫情又有升溫趨勢，因應清明節連假的到來，台南市府工務局防疫工作持續加強，針對人氣旺的河樂廣場及大型公園加強消毒工...

清明節連假返鄉掃墓車潮多 安平商圈四周將交管

清明節連續假期從4月2日至5日為期4天，遊客常利用假期返鄉掃墓、祭祖，同時到台南安平參觀文化古蹟景點，預估會湧進大量人潮...

因應缺工轉型農工大縣 嘉縣府推動銀髮族就業

嘉義縣人口跌破50萬人，65歲以上人口逾10萬人，老人比例全台居冠，因應農工大縣轉型發展，少子化缺工，縣府勞工暨青年發展...

年輕人來運動 台南i跑站推多元跑步名教練免費指導

台南市推動體育署運動i台灣2.0計畫，以「運動熱區」子計畫，將市立體育場及新營體育場打造為跑步運動聖地，4月起提供一系列...

草編台江蟲鳥 台南手作童玩走進先民拓墾歲月童年

兒童節將到，台南社大台江分校與海尾朝皇宮，昨邀請「草編CEO」林三元，指導國小學生及大廟興學師生志工，用槺榔葉、竹葉編出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。