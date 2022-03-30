清明連假不必擠遊樂區了 台南這些特色公園就好好玩
近期國內疫情又有升溫趨勢，因應清明節連假的到來，台南市府工務局防疫工作持續加強，針對人氣旺的河樂廣場及大型公園加強消毒工作，讓民眾休閒遊樂多一層防疫保障。工務局轄管有89座大型公園，疫情期間每星期都噴2次，連假多噴1次，也隨時視情況加強噴藥。
工務局表示，消毒重點包含體健設施、兒童遊戲設施及公廁，還有民眾經常接觸的地方，如桌椅、廁所水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，都會加強消毒。主要是噴消毒水並擦拭環境。對於即將到來的連假，工務局提醒民眾，開心出遊之際仍務必配合及落實各項防疫措施，與政府一同攜手全力將疫情傳播風險降到最低。
台南市從2019年迄今爭取及規畫25座特色公園，已完成13座有設置遊戲場的特色公園，成為親子喜愛的遊樂場所，之前卡在第三方認證的安平區怡平公園、歸仁區公兒6及南區公61（健康市場）等3座特色公園，歸仁區公兒6已經檢驗通過啟用，另2座有部分修正中，南區公61（健康市場）希望趕在5月底前啟用。
其中市區的長興生態公園，緊鄰北區台南轉運站，與321藝術聚落園區為鄰，定位在融合豐富歷史文化的內涵、保留大量榕樹群生態地景底蘊，工務局設置平整步道提供行人運動，街道家具如座椅可供休憩；遊戲區空間氛圍為呼應古蹟聚落而發展，大樹下的所在位置，加上仿造聚落的空間穿越與屋牆柱衍伸特色遊具造型，並利用在園區全樹保留，樹木茂密及空間，設置滑梯、高低木、涵管洞穴、沙坑等獨立單元特色遊具，也設置無障礙洗手台使用，是繼區里型的大涼公園後，另一座生態型公園，啟用後很受歡迎。
市府表示，目前還有3座特色公園興建施工中，包括安平區港濱歷史公園及南區灣裡人工溼地公園及永康區公3公園（永康公園）；另有9座特色公園已進入規劃設計，將陸續發包興建。
其中位在永康公園（永康公3公園）總面積約5公頃，前身為雲山農場，曾是前總統蔣經國的行館，公園內部地形起伏大，現有上、中、下3個池塘，天然湧泉的水源終年不枯竭，是生態豐富的天然溼地，公園內的可觀察到許多小生物。工務局編列880萬元兒童遊戲場改善工程，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等。
工務局說，永康特色公園遊具設施包含沙坑、礫石遊戲區、塔型滑梯遊戲組、環形特殊滑軌、繩索擺盪設施等，盼以多樣化設施刺激孩童們的想像力與感官發展，且提供簡易清洗區，便於孩童們遊戲後清理，目前全國僅北部及高雄有一座，台南是第3座，完工後將成為安全、舒適又符合遊戲與教育功能需求的綠帶休憩空間，公園開放但遊戲區封閉施工中，家長和小朋友充滿期待。
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