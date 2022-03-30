年輕人來運動 台南i跑站推多元跑步名教練免費指導

台南市推動體育署運動i台灣2.0計畫，以「運動熱區」子計畫，將市立體育場及新營體育場打造為跑步運動聖地，4月起提供一系列「台南i跑站」多元跑步指導課程，每周晚上4到5場次，邀請專業教練指導，愛運動民眾要把握。

南市體育處表示，「台南i跑站」設有基礎及進階課程，即使是初學也不用擔心跟不上課程，也歡迎中途加入的朋友報名參加，課程內容會每月更換調整，延續大家對運動的熱情，也能夠吸收到多元化的專業跑步知識。i跑站也會規畫特殊活動，讓跑步變得更有趣及富有目標。更多詳細課程資訊請至臉書查詢：「台南i跑站」粉絲專頁或「台南i運動」粉絲專頁。

教育局長鄭新輝說，市府透過「台南i跑站」展現體育園區活力樣貌，每周提供4到5場次課程，晚間7點至9點在永華田徑場免費上課，邀請專業教練群指導，包含高雄小旋風鄭瑞竹、台南一哥濱神蘇志濱、台南鐵人邱仲簾等知名教練，帶給大家正確有效的運動觀念。課程有跑步指導、運動諮詢、運動分享講座等，更搭配戶外課程與運動同樂會等趣味活動，吸引年輕朋友來運動，將跑步結合生活，讓台南成為「i跑步」城市。