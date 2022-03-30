草編台江蟲鳥 台南手作童玩走進先民拓墾歲月童年

兒童節將到，台南社大台江分校與海尾朝皇宮，昨邀請「草編CEO」林三元，指導國小學生及大廟興學師生志工，用槺榔葉、竹葉編出台江魚、蚱蜢、公雞，除技藝傳承也體驗作古早草編童玩的樂趣。

一片竹葉，幾枝芒草，阿公阿嬤的手作童年，就可以編出唯妙肖的蟲鳥草編童玩。社大台江分校表示，為迎接明年2023年台江建庄2百年，加上兒童節快到，邀請林三元利用竹葉、芒草，草編蟲鳥，引領親子走進台江先民拓墾歲月中的草編童年。

林三元老師曾任微軟副總經理、中華電信基金會執行長，繼承母親草編童玩的巧藝，退休後成為街頭藝人，推廣草編的自然藝術創作。活動上，他以台江溪河中的小魚、草地上的蚱蜢、以及村落常見的公雞為創作，啟發孩子的好奇心、觀察力及手作的能力。

海佃國小學生吳沛靜表示，參加這場草編童玩課程，體驗台江阿公阿嬤的童年，十分有趣，雖然滿難，但遇到困難可以找老師幫忙，完成後很有成就感，回家後也會教妹妹做，如果學校剛好有類似的植物，自己就可以摘葉子來教同學創作，共同體驗台江草編的自然藝術樂趣。

鎮海國小學生洪文心說，透過草編課程，理解更多的台江文化及植物特色，學會草編技藝也很有成就感，老師還送一隻可以吊起來的魚，媽媽也獲送一隻鳥，超開心的。

林三元也用紅刺露兜樹葉（紅林投），試做了3隻黑琵，另外加一些小編織，這些草編法，也特別錄成影片，留給台江流域學習的親師生，共同學習創作。