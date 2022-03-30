北港懷仁街居民受淹水困擾 立委批：水溝都沒有水溝形

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹，立委蘇治芬協同相關單位到場會勘。記者黃于凡／攝影
民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹，立委蘇治芬協同相關單位到場會勘。記者黃于凡／攝影

民樂路336巷與懷仁街周邊早期是農地，路旁有灌溉溝渠，後大興住宅，農田消失，灌溉溝渠逐漸荒廢淤積，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹。立法委員蘇治芬和縣議員蔡岳儒今年初接到居民陳情，昨天邀集內政部營建署長吳欣修、農委會農田水利署副署長林國華、雲林縣議員蔡岳儒、水利處技正林昆賢等人現場勘查。

蘇治芬說，這裡的水溝都沒有一個水溝形，希望農水署盡快改善文仁路336巷旁的灌溉溝渠，並加深懷仁街下水道，使其有辦法連通，解決70戶居民每逢大雨就淹水的問題。

吳欣修說，文仁路336巷旁的農水路荒廢多年已無排水功能，而懷仁街兩側側溝過淺不利排水，導致社區每逢豪雨變成淹水災區，營建署計畫加深懷仁街側溝，以符合排水需要，減緩水情。

林國華表示，文仁路336巷旁的「竹圍小給一」是舊時灌溉用的農水路，現在已無灌溉功能，曾由水利署人員進行清疏，但現又淤積，會配合工程再次清疏，但有部分是私人地需先協調。蔡岳儒則說，關於私有地協調的部分，會盡力協助處理。

林昆賢說，施工期間會先用灌溉渠道進行排水，評估有需求也會動用移動式抽水機，總經費初估會超過5千萬，若工程順利的話，今年就可完工。

民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹，立委蘇治芬協同相關單位到場會勘。記者黃于凡／攝影
民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹，立委蘇治芬協同相關單位到場會勘。記者黃于凡／攝影
民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹，立委蘇治芬協同相關單位到場會勘。記者黃于凡／攝影
民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹，立委蘇治芬協同相關單位到場會勘。記者黃于凡／攝影
民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹，立委蘇治芬協同相關單位到場會勘。記者黃于凡／攝影
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民樂路336巷與懷仁街長年受淹水困擾，排水問題導致附近70戶逢大雨必淹。記者黃于凡／攝影
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蘇治芬 水利署 淹水

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