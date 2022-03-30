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華山基金會四湖天使站慶11週年 幫長輩精油SPA通血路

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
華山基金會四湖天使站成立11周年，舉辦感恩茶會，邀請來賓及志工一同摺長壽花，並幫長輩精油SPA通血路。記者黃于凡／翻攝
華山基金會四湖天使站成立11周年，舉辦感恩茶會，邀請來賓及志工一同摺長壽花，並幫長輩精油SPA通血路。記者黃于凡／翻攝

華山基金會雲縣四湖天使站自民國100年成立，服務迄今已11年，陪伴逾260位長輩渡過生命中孤苦無依日子。昨天在參天宮舉辦11週年「青年動起來」感恩茶會，活動邀請來賓手作長壽花為長輩祝福，現場也有精油SPA教學幫長輩通血路。

活動邀請來賓與義工們一起手作長壽花，並移植於新盆贈與長輩，祝福現場10多名長輩們長命百歲。雲林縣副議長蘇俊豪、參天宮吳忠蔚股長、國際青年商會北港分會副會長呂采蓉、鄉長候選人蘇秉承均到場支持。

現場雲林縣副議長蘇俊豪及鄉長候選人蘇秉承均表示，人都會有老的一天，孤老議題非常需要社會關注及幫助，感謝四湖天使站長年照顧失能、失智、失依的長輩，也在現場拋磚引玉認助弱勢長者服務經費，希望號召更多人一起發揮愛心，幫助偏鄉的長輩。

四湖天使站長說，常聽長輩有痠痛問題，所以特別邀請精油芳療老師吳靜盈，現場指導貴賓及義工協助長輩精油舒緩SPA，透過精油按摩頭部、眼部、手部、肩部，協助長者舒通血路並舒緩身心狀態，每個長輩們按摩完都笑得合不攏嘴，表示很讚！

四湖站長分享，服務這麼多年來，感謝義工、善士持續協助。華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，提供免費到府關懷訪視、家務協助、陪同就醫及協助取藥等服務。認助長輩一年1萬5千元，目前四湖站有60位長輩尚未被認助，期待在副議長拋磚引玉後，有更多人一起發揮愛心。

華山基金會四湖天使站成立11周年，舉辦感恩茶會，邀請來賓及志工一同摺長壽花，並幫長輩精油SPA通血路。記者黃于凡／翻攝
華山基金會四湖天使站成立11周年，舉辦感恩茶會，邀請來賓及志工一同摺長壽花，並幫長輩精油SPA通血路。記者黃于凡／翻攝

義工 華山基金會 愛心

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