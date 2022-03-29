重金打造長輩幸福園地 褒忠鄉樂活長照館動土了

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
褒忠鄉樂活長照中心建築物外觀。示意圖／劉建國提供
褒忠鄉樂活長照中心建築物外觀。示意圖／劉建國提供

雲林縣褒忠鄉人口老化嚴重，長者占總人口比例近3成。為因應高齡化趨勢，鄉長陳建名利用褒忠鄉立幼兒園旁空地，規畫設置「樂活長照館」，透過立委劉建國向衛福部爭取前瞻計畫補助經費3886萬元。陳建明說，期待完工後，給褒忠鄉長輩更舒適、安全的活動空間。

劉建國表示，當初聽陳建名提「樂活長照館」計畫時，因褒忠鄉長者比例很高，亟需建設長者休閒公共空間，立刻向衛福部爭取前瞻計畫補助經費3886萬元。劉建國也說，樂活長照館選址在褒忠鄉立幼兒園旁空地，是褒忠鄉人口活動較熱絡的地點，長輩白天到長照館休閒活動，晚上再回家，可減輕照顧者的壓力。

鄉長陳建名表示，雖然褒忠鄉是雲林人口最少的鄉鎮，但是老年比卻接近3成，人口嚴重老化。為因應高齡化趨勢，特地由鄉公所提供閒置土地，規劃設置樂活長照館，也感謝劉建國爭取前瞻計畫補助經費，讓「樂活長照館」順利動土開工，給褒忠鄉長者們完善的社會福利，規劃無障礙空間，保障長者們安全與權益。

褒忠鄉樂活長照中心今開工動土，由立委劉建國主持開工儀式。圖／劉建國提供
褒忠鄉樂活長照中心今開工動土，由立委劉建國主持開工儀式。圖／劉建國提供

長照 劉建國 幼兒園

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