上學常跌倒 中央聽見地方聲音 7602萬改善北港危險路口

雲林縣北港鎮建國國中新校舍於本月改建完工，但新校舍周邊人行道仍年久失修難以通行，立委蘇治芬今天協同營建署長吳欣修前往建國中學會勘，議員蔡岳儒也到場關心，盼解決北港鎮轄內都市計畫區危險路口問題。

建國國中老師們反映，新校舍周邊人行道因年久失修，樹根隆起，造成人行道磚塊高地起伏，不但與新校舍形成強烈對比，也導致師生上學路上危機重重，常跌倒，因此希望能整修老舊人行道，給學生一條安心上學的路。

吳欣修說，人行道確實因樹根盤生而隆起，影響行人通行安全，也承諾會解決這個問題。為保障民眾交通安全，中央已編列總預算7602萬，要來協助解決雲林縣北港鎮，解決危險道路及路口問題。

蘇治芬說，已向中央爭取111年度「提升道路品質計畫-雲林縣北港鎮市區道路危險路口改善計畫」，改善北港鎮23個危險路口，總經費高達7602萬元，內容包含通學步道鋪面改善、行人號誌增設、行人穿越道退縮調整路口，並重新調整路邊停車，設置無障礙設施，希望給民眾友善良好活動區域。

蔡岳儒說，預計改善路口有：大同路及民享路、文仁路、建國國中、鄰里公園、老人會周邊等，相信在立委極力爭取、營建署大力支持下，再加上政府部門互相配合，很快就能讓北港的危險路口問題得到改善。