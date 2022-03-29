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整合青年資源 南市2議員擬參選人籲南市府成立青年局

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
投入民進黨市議員初選的蔡宗翰、江彥霆今同框，爭取南市府設置青年局。圖 ／蔡宗翰服務處提供
投入民進黨市議員初選的蔡宗翰、江彥霆今同框，爭取南市府設置青年局。圖 ／蔡宗翰服務處提供

投入民進黨台南市議員初選的蔡宗翰、江彥霆今聯合開記者會，呼籲台南市政府應設「青年局」，讓其在青年職涯規劃及求學創業中扮演單一窗口角色，除將在地台南人留在家鄉，更要吸引外地年輕人來到台南築夢。

蔡宗翰此次投入台南市第一選區大新營區，江彥霆第三選區曾文區，兩人近日都在拚初選希望出線，今天難得同框提出南市府應該要設置青年局訴求。

蔡宗翰、江彥霆說，台南市人口數遞減至185萬人，尤其台南青年人口不到80萬人，且青年人口不斷外移蒸發，為解決青年困境，共同呼籲台南市政府應成立青年局，單一窗口解決青年就業職涯、青年住宅、創業資源等問題，打造台南市成為青年勇於築夢的城市。

蔡宗翰表示，近日賴清德副總統赴成大演講，現場調查結果，近半數年輕人未來想當「躺平世代」，顯示青年世代普遍對於未來具不確定感及無力感，中央政府已努力輔導青年族群的方向規劃，地方政府應該提前部署做好準備，至少也應調查台南市青年最需要協助，以備向中央政府爭取相關補助，才能真正對症下藥，精準挹注青年所需資源。

台南 民進黨

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